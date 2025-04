Lời khai của Bùi Đình Khánh về khoảnh khắc b.ắ.n thiếu tá công an hy sinh

Bùi Đình Khánh bị công an bắt giữ - Ảnh: Công an Thanh Hóa

Lúc 3h30 sáng 19-4, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã bàn giao nghi can Bùi Đình Khánh - kẻ đã nổ súng vào thiếu tá Nguyễn Đăng Khải rồi bỏ trốn và bị bắt trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa - cho Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh để điều tra, làm rõ vụ án.

Tại cơ quan điều tra, Bùi Đình Khánh đã tường thuật lại toàn bộ quá trình bỏ trốn nhằm thoát khỏi cơ quan chức năng và hành vi phạm tội của mình.

Theo lời khai, Bùi Đình Khánh cho ma túy vào túi màu đỏ rồi đi đến chân dốc Cái Lân giao cho Nguyễn Hữu Đằng.

Sau đó, Khánh chở Hà Thương Hải về cổng Khu công nghiệp Cái Lân và quay lại thì thấy lực lượng chức năng.

Khánh mở cửa xuống xe, cầm súng AK bắn hai phát, rồi dừng lại chỗ xe đang đỗ ở phía trước. Lực lượng chức năng ở trên xe chạy ngược lại, Khánh cầm súng lên bắn hai phát nữa, rồi lên xe chạy về phía cổng nhà máy đóng tàu, sau đó rẽ phải về phía bệnh viện sản nhi.

Khánh đạp ga cho xe tăng tốc nhưng xe có hiện tượng hỏng, nên rẽ vào ngõ nhỏ rồi vứt xe ở đó và tiếp tục bỏ chạy.

Cũng theo lời khai, Khánh có liên hệ với một người tên Sơn bảo đang bị đánh, lên chở Khánh đi trốn.

Khi Sơn đi rồi, Khánh vào quán bi da bảo nhân viên gọi cho một chiếc taxi. Đến trạm thu phí Phú Thái (quốc lộ 5B), Khánh xuống xe. Sau đó đi nhờ chiếc xe container đến cầu vượt Thanh Trì thì xuống và bắt taxi lên Phú Thọ.

Khánh mua điện thoại, quần áo trên Phú Thọ, rồi lại bắt taxi về Hà Nội.

Khoảng 15h ngày 18-4, Khánh về đến Hà Nội, ngồi ở gần bến xe Nước Ngầm (khu vực ngã tư Trần Thủ Độ). Khánh uống nước đến 15h30 thì ra bắt xe về Thanh Hóa.

Khoảng 22h ngày 18-4, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Cục Cảnh sát hình sự và giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, lực lượng chức năng đã bắt được Bùi Đình Khánh khi đang dừng chân tại điểm đón xe khách thuộc địa phận thôn Lễ Môn, phường Đông Hải, TP Thanh Hóa.

Tác giả: Tiến Nguyễn

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ