Khám xét nhà nghi phạm Bùi Đình Khánh, thu giữ thêm 9 bánh heroin

Khoảng 3 giờ sáng ngày 19-4, Công an tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp các đơn vị chức năng đưa Bùi Đình Khánh - đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại địa bàn tỉnh Thanh Hóa - về trụ sở cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh để điều tra làm rõ, mở rộng vụ án.

Đối tượng Bùi Đình Khánh tại cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh

Theo thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh, với quyết tâm đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm, dưới sự chỉ đạo quyết liệt, tập trung của lãnh đạo Bộ Công an, Công an tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ Bộ Công an, Công an các tỉnh Bắc Ninh, Thanh Hóa… triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm truy bắt nhanh nhất đối tượng truy nã Bùi Đình Khánh - một mắt xích quan trọng trong đường dây vận chuyển ma túy lớn, cũng là kẻ liên quan đến hành vi nổ súng chống trả lực lượng công an khiến Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải hy sinh.

Lực lượng công an đã tập trung rà soát từng manh mối, dấu vết, làm việc không ngừng nghỉ xuyên ngày, đêm để truy vết, khoanh vùng nơi ẩn náu của đối tượng.

Đến khoảng 22 giờ ngày 18-4, (chỉ trong vòng chưa đầy 24 giờ), lực lượng Công an đã tổ chức bắt giữ thành công đối tượng Bùi Đình Khánh khi đang lẩn trốn tại khu vực đường tránh, địa phận phố Lễ Môn, phường Đông Hải, TP Thanh Hoá. Quá trình bắt giữ đảm bảo an toàn cho lực lượng thi hành nhiệm vụ và đối tượng.

Quá trình khám xét nhà của đối tượng Bùi Đình Khánh tại tổ 6, khu 1, phường Giếng Đáy, TP Hạ Long, cơ quan công an đã phát hiện thu giữ thêm 9 bánh heroin, nâng tổng số ma túy bị thu giữ của chuyên án lên 25 bánh heroin.

Lực lượng công an thu giữ thêm 9 bánh heroin tại nhà Bùi Đình Khánh

Theo tìm hiểu của Báo Người Lao Động, Bùi Đình Khánh đã từng có 1 tiền án về tội cướp tài sản. Tuy nhiên, theo hàng xóm, Khánh không tụ tập chơi bời hoặc có bất kỳ một điều tiếng gì tại nơi cư trú. Trước đây, Khánh có đi làm cho một nhà hàng ở Bãi Cháy và bản thân Khánh cũng có bằng lái tàu biển. Nhưng từ sau bão Yagi (bão số 3 vào tháng 9-2024), chỉ thấy Khánh ở nhà không làm gì. Khi được mọi người hỏi thì Khánh nói mình làm nghề tự do.

Đáng chú ý, cách đây không lâu, Khánh bất ngờ mua 1 chiếc ô tô 5 chỗ màu trắng. Khánh rất ít sử dụng và chỉ đỗ xe ở đầu ngõ nhà hàng xóm.

Mặc dù không nghề nghiệp ổn định nhưng trang cá nhân của Bùi Đình Khánh trên mạng xã hội luôn thể hiện một cuộc sống sang chảnh, đi xe sang, dùng điện thoại vertu, và thường xuyên lui tới những nơi xa hoa đắt đỏ.

Tác giả: Tr.Đức

Nguồn tin: Báo Người lao động