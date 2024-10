Lời khai ban đầu của con trai sát hại mẹ ruột, chôn tại vườn điều

Ngày 3-10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đang tạm giữ Nguyễn Văn Tiến (18 tuổi, trú thôn 6, xã Ia Le, huyện Chư Pứh, tỉnh Gia Lai) để điều tra về hành vi giết người. Nguyễn Văn Tiến chính là con trai nạn nhân Lê Thị V. (60 tuổi).

Khi được người dân phát hiện, thi thể bà Lê Thị V. đã không còn nguyên vẹn, bị chôn lấp sơ sài trong vườn điều, đang trong quá trình phân hủy.

Đối tượng Nguyễn Văn Tiến khai do xin tiền chơi game nhưng mẹ không cho, la mắng nên đã ra tay sát hại

Bước đầu, nghi phạm Nguyễn Văn Tiến khai nhận vào ngày 18-9, Tiến cùng mẹ đi làm cỏ tại vườn điều sau nhà. Đến trưa, Tiến hỏi xin tiền để chơi game nhưng bà Lê Thị V. không cho và la mắng.

Bực tức, Tiến đã dùng dao đang cầm trong tay sát hại nạn nhân. Sau đó, đào hố cạn tại vườn điều rồi chôn thi thể, trước khi bỏ trốn.

Trước đó, chiều 26-9, người dân phát hiện một thi thể phụ nữ tại rẫy điều của bà Lê Thị V. tại xã Ia Le, huyện Chư Pứh, tỉnh Gia Lai nên trình báo công an.

Vào cuộc điều tra, cơ quan công an xác định thi thể nạn nhân là bà V. Khi được phát hiện, thi thể bị chôn vùi dưới đất, một phần lộ trên mặt đất, không còn nguyên vẹn.

Thi thể bà Lê Thị V. bị chôn lấp trong vườn điều

Qua quá trình điều tra, cơ quan công an xác định Nguyễn Văn Tiến là nghi phạm có liên quan đến vụ việc. Tuy nhiên, do Nguyễn Văn Tiến không có mặt tại địa phương nên cơ quan công an ra quyết định truy tìm để phục vụ điều tra.

Đến ngày 1-10, lực lượng Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Gia Lai phát hiện Nguyễn Văn Tiến đang ở tại nhà trọ trên địa bàn Quận 12, TP HCM nên phối hợp cùng lực lượng Công an Quận 12 bắt giữ khẩn cấp đối tượng, di lý về Gia Lai phục vụ công tác điều tra.

Tác giả: Hoàng Thanh

Nguồn tin: Báo Người Lao Động