Lời kể của nạn nhân trở về từ Campuchia

Những ngày gần đây, người dân tập trung đến nhà ông Ngân Văn Cẩn, người đồng bào Thái ở bản Khe Thần, xã Nghĩa Đồng (Nghệ An) để chia vui với gia đình khi người con trai Ngân Văn Quyết của ông bỗng mất liên lạc được suốt 3 năm trời đã bình an trở về.

Qua câu chuyện của Quyết, người ta mới biết được rằng, 3 năm qua là quãng thời gian anh bị ép làm việc ở những khu nhà cao tầng ở Campuchia. Những tòa nhà có hàng rào cao, bao bọc bởi dây thép gai chằng chịt và rất nhiều camera theo dõi.

Sự việc bắt đầu ở vào năm 2022, khi đó Quyết vào làm công nhân ở TP Hồ Chí Minh. Trong một tháng làm việc, Quyết có quen 2 người đàn ông cùng dãy trọ. Qua một thời gian, sự cảnh giác, e dè ban đầu của Quyết dành cho 2 người đó biến mất.

Ngân Văn Quyết (bên phải ngoài cùng) trở về với gia đình sau 3 năm bị bắt làm việc ở Campuchia

Quyết chỉ nhớ, vào một buổi chiều, 2 người đàn ông ấy hẹn anh ra ngoài ngõ dãy trọ để uống nước, trò chuyện. Khi đi uống nước, Quyết chỉ cầm theo chiếc điện thoại, không mang theo bất cứ giấy tờ gì.

Sau khi uống cốc nước 2 người đó đưa, Quyết không còn biết gì nữa. “Khi mở mắt tỉnh dậy thì đã thấy mình cùng với vài người ở trong một căn phòng, rồi lần lượt từng người được một nhóm người khác đưa sang một căn phòng khác đánh đập. Ở phòng bên này chỉ nghe thấy tiếng la hét, tiếng đánh đập vọng sang. Lúc đấy mọi người ai cũng run lên, sợ sệt", Quyết kể lại.

Sau trận đòn nhừ tử đó, Quyết được đưa vào một căn phòng có những dãy máy tính, ở đó có nhiều người đang làm việc. Công việc chính của Quyết là lên các trang mạng xã hội dụ dỗ, lôi kéo người khác tham gia các loại game cờ bạc trên mạng. Biết là việc làm sai trái nhưng không làm thì sẽ bị hành hạ, tra tấn, bỏ đói và có thể mất mạng, không còn đường về nhà.

Mỗi tháng sẽ có chỉ tiêu nhất định, ngày nào đáp ứng đủ chỉ tiêu thì được ăn 2 bữa cơm, nếu không chỉ được ăn một bữa cơm trắng với rau và phải tăng ca đến khuya. Cả ngày chỉ được ở trong phòng với máy tính, làm việc không lương, ăn, ngủ tại chỗ. Mỗi ngày của Quyết bắt đầu từ lúc 5h và làm việc đến 0h khuya, cả ngày chỉ được 30 phút ăn uống, vệ sinh cá nhân buổi trưa.

"Để dập tắt ý nghĩ chống trả và bỏ trốn ra ngoài, cứ mỗi tháng, mỗi người sẽ bị chúng sẽ lôi vào đánh đập nhừ tử một lần, có nạn nhân còn bị chích điện ngất lên ngất xuống. Muốn thoát ra cũng rất khó khi xung quanh tường cao, rào bằng dây thép gai, trong phòng làm việc luôn luôn có 2 người canh gác, ở ngoài cửa phòng cũng có 2 người gác. Trên máy tính chỉ có các app game đánh bạc và các mạng xã hội. Tuy nhiên, người gác luôn luôn kiểm soát nội dung các mạng xã hội đó nên không thể lén lút liên hệ về nhà được", nam thanh niên vẫn chưa hết sợ hãi khi nhớ lại.

Quyết không tin được mình còn có cơ hội trở về với gia đình...

Vì suốt ngày phải ở trong phòng làm việc, không được ra ngoài nên bản thân Quyết cũng không biết chính xác nơi ở của mình thuộc tỉnh nào của nước Campuchia. Vào khoảng đầu năm nay, khi nghe tin khu làm việc đang được công an giải cứu, ai nấy đều vui mừng.

Lợi dụng lúc lộn xộn, những người trong các tòa nhà đã ùa ra phá cổng, rồi mỗi người một hướng tháo chạy. Quyết cắm đầu cắm cổ nhằm thẳng hướng có rừng núi trốn chạy với ý nghĩ trong rừng người ta sẽ không tìm thấy.

"Lúc đấy chỉ có một ý nghĩ chạy thật nhanh vào rừng, trốn trong rừng sâu thì bọn họ không tìm thấy được. Ở trong rừng được 4 ngày, ăn cây dại, uống nước suối để sống rồi mon men ra đường xin những tài xế xe tải để đi nhờ. Không biết tiếng Campuchia nên chỉ biết nói Việt Nam, các lái xe cho đi nhờ và thả xuống điểm gần nhất đất Việt Nam và chỉ hướng cho đi", Quyết kể về hành trình tháo chạy.

Sang đất Việt Nam, Quyết xin vào làm việc bốc vác ở một công ty tư nhân để kiếm tiền bắt xe về quê. Làm việc được 2 tháng đủ tiền về, Quyết bắt xe về trong đêm trước sự ngỡ ngàng của gia đình, hàng xóm.

"Đến bây giờ về đến nhà, tôi vẫn chưa tin mình đã thoát khỏi đất Campuchia, trong đầu vẫn ám ảnh nhất cảnh bị đánh đập nhừ tử, tiếng la hét khi bị đánh, bị chích điện, bị bỏ đói. Hiện tại sức khỏe tôi sa sút hơn rất nhiều so với trước đây. Qua câu chuyện của bản thân đã trải qua, tôi rất mong mọi người hãy cảnh giác từ những mối quan hệ bên ngoài xã hội, hãy cẩn trọng và tỉnh táo, đừng dễ tin tưởng vào người lạ, cảnh giác trước những lời dụ dỗ “việc nhẹ lương cao", Quyết chia sẻ thêm.

Thông tin thêm về việc này, Đại úy Nguyễn Văn Thùy, Phó trưởng Công an xã Nghĩa Đồng khuyến cáo công dân cần cẩn trọng trong việc tìm, lựa chọn việc làm. Không nên nghe vào lời dụ dỗ “việc nhẹ lương cao”, khi phát hiện có dấu hiệu bị lừa bán sang Campuchia thì tìm cách thông báo người thân báo ngay cơ quan Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ.

Ngày 10/9 vừa qua, thông tin từ Công an tỉnh Tây Ninh cho biết Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh đã cùng Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an, các đơn vị nghiệp vụ phối hợp Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (xã Bến Cầu, Tây Ninh) tiếp nhận, phân loại 79 trường hợp người Việt được lực lượng chức năng Campuchia trao trả. 79 người này gồm 66 nam, 13 nữ quê ở 22 tỉnh, thành Việt Nam.

Những người này sang Campuchia thì đi đến Phnom Penh, Bavet (tỉnh Svay Rieng) để làm phục vụ, tiếp viên tại các cơ sở kinh doanh karaoke, quán ăn, nhà hàng do người nước ngoài làm chủ. Một số vào các công ty lừa đảo để thực hiện các công việc môi giới lừa đảo qua các ứng dụng, gọi điện dụ đầu tư chứng khoán...

Trước đó, ngày 9/8, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã tiếp nhận 11 công dân Việt Nam do lực lượng chức năng Vương quốc Campuchia trao trả qua cửa khẩu Bu Prăng.

Theo cơ quan công an, tất cả những người này (7 nam, 4 nữ) đều bị dụ dỗ sang Campuchia làm việc trái phép bằng lời mời gọi "việc nhẹ, lương cao".

Kết quả xác minh ban đầu cho thấy các nhóm lừa đảo đã lợi dụng nhu cầu tìm việc thu nhập cao của người dân, tiếp cận qua mạng xã hội, hướng dẫn xuất cảnh qua đường tiểu ngạch hoặc nhập cảnh hợp pháp để sang Campuchia.

Tác giả: Hà Thủy

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn