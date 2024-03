Lợi dụng được tại ngoại do đang mang bầu, người phụ nữ lẩn trốn 15 năm ở Lào

Sau 15 năm lẩn trốn sang Lào Hạ Y Đía đã bị công an bắt giữ.

Sau một thời gian theo dõi, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Nghệ An xác định địa điểm đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Hạ Y Đía (SN 1982, trú tại xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An) đang lẩn trốn tại Lào.

Phòng đã cử các trinh sát có mặt tại Lào, phối hợp với Cục Phòng chống ma túy, Bộ Công an Lào, Công an tỉnh Bô – ly – khăm – xay, Công an huyện Viêng Thoong xác minh, truy bắt đối tượng.

Do địa bàn đối tượng lẩn trốn rất hiểm trở và khó khăn trong việc di chuyển, chỉ có một con đường duy nhất vào bản nên việc có mặt của tổ công tác rất dễ bị phát hiện khi có người lạ vào bản. Một kế hoạch cụ thể và hết sức chi tiết được tổ công tác đặt ra, trong đó yêu cầu phải nhanh chóng khống chế, bắt giữ đối tượng và trong vòng 5 phút phải rời khỏi hiện trường.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đúng 17h ngày 14/3/2024, tổ công tác đã bắt giữ thành công đối tượng Hạ Y Đía, đảm bảo an toàn cho cán bộ chiến sĩ và quần chúng nhân dân.

Được biết vào năm 2009, Hạ Y Đía bị Công an huyện Kỳ Sơn (tỉnh Nghệ An) bắt giữ về tội mua bán trái phép chất ma túy. Thời điểm đó, đối tượng đang có thai nên được tại ngoại. Lợi dụng điều này, Hạ Y Đía đã bỏ trốn sang Lào rồi làm ăn sinh sống tại Lào không trở về, Hạ Y Đía cũng được nhập quốc tịch Lào.

Hiện, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An đã hoàn tất thủ tục, bàn giao đối tượng cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: N. Toàn

Nguồn tin: baophapluat.vn