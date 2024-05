Lôi Con, cậu bé châu Phi nói giọng Nghệ An hát nhạc Việt, là ai?

Cậu bé Lôi Con đã trở thành một thần tượng YouTube từ 2 năm trước nhờ biểu cảm đáng yêu, tính tình dễ mến - Ảnh: NVCC

Ngày 1-5 vừa qua, cậu bé Lôi Con bất ngờ trở lại tâm điểm chú ý của mạng xã hội khi hội ngộ hoa hậu Thùy Tiên tại TP.HCM.

Cậu bé cùng cô đi chơi, ghé qua đường đi bộ Nguyễn Huệ để giao lưu cùng hàng trăm người hâm mộ và cư dân tại đây.

Hai người từng có cơ hội gặp gỡ trong một lần hoa hậu Thùy Tiên đến châu Phi công tác năm 2022.

Lôi Con hát Cắt đôi nỗi sầu trên phố đi bộ cùng khán giả Việt, có lẽ lâu quá chưa hát bài "tủ" nên cậu đã quên mất lời

Lôi Con - cậu bé châu Phi hát nhạc thiếu nhi Việt

Không cần bất cứ ai phiên dịch, cậu bé Lôi Con giờ đây đã "sõi" tiếng Việt, tự tin giao tiếp, hát nhạc Việt với tất cả mọi người.

Lôi Con cũng đã thể hiện biệt tài hát, nhảy của mình, phối hợp với hoa hậu Thùy Tiên thu về hàng triệu lượt tương tác trên TikTok.

Lôi Con chụp ảnh cùng hoa hậu Thùy Tiên và hai người cha của mình - Ảnh: NVCC

Lôi Con tên thật là Mativado, mới 5 tuổi. Trước khi đến Việt Nam, cậu bé đã trở thành hiện tượng trên kênh YouTube của vlogger Phạm Quang Linh.

Cậu bé xuất thân từ một gia đình khá nghèo tại Angola, sống h trong một ngôi nhà làm từ bùn đất, thiếu thốn đủ đường.

Lôi Con năm 2023 đã có màn song ca đầu tiên cùng Thùy Tiên với bài Cháu yêu bà

Khi vlogger Quang Linh sang châu Phi, anh có cơ duyên làm việc cùng ông Matiloi, cha của Lôi Con.

Sau đó Quang Linh gặp gỡ và nhanh chóng yêu mến cậu bé địa phương lễ phép, thông minh, tình cảm.

Cậu bé Lôi Con cùng cha nuôi Quang Linh Vlog, hai cha con có cơ duyên gặp gỡ từ hơn 2 năm trước và gắn bó đến giờ - Ảnh: NVCC

Quang Linh cũng chính là người đặt cho cậu bé Mativado cái tên rất "kêu" là Lôi Con cho dễ gọi, đồng thời nhận làm cha nuôi của bé.

Lôi Con rất có hứng thú với ngôn ngữ và văn hóa Việt.

Tuy mới 5 tuổi, cậu bé học tiếng Việt rất nhanh dưới sự hướng dẫn của "cha Việt" Quang Linh.

Những khoảnh khắc Lôi Con nói tiếng Việt bập bẹ, nghêu ngao theo những ca khúc thiếu nhi Việt Nam như Chú voi con ở bản Đôn; Con cò bé bé;... đặc biệt gây chú ý với người theo dõi kênh YouTube của Quang Linh.

Lôi Con nhanh chóng có một cộng đồng người hâm mộ cho riêng mình, khán giả yêu quý cậu bé châu Phi lễ phép, đáng yêu và dõi theo hành trình học tiếng Việt, du lịch Việt Nam của cậu.

Hôm 20-4 vửa qua đã có hàng trăm người hâm mộ chờ sẵn tại sân bay Nội Bài để đón Lôi Con đến Việt Nam nghỉ hè hệt như đón một idol Hàn Quốc.

Cậu bé sau đó theo chân Quang Linh và ê kíp đi chu du khắp Huế, Đà Nẵng và dừng chân tại TP.HCM, nhiều người hâm mộ nhận ra cậu bé và tới giao lưu, xin chụp ảnh.

Khán giả từng gặp Lôi Con trực tiếp hết lời khen cậu bé dễ thương, lễ phép và không ngại giao tiếp tiếng Việt sành sỏi với fan và những người xung quanh.

