Loạt trường đại học cho sinh viên nghỉ lễ 9 ngày

Theo lịch chung, dịp Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch) rơi vào chủ nhật (26/4) nên người lao động và sinh viên được nghỉ bù vào thứ hai (27/4), tạo thành kỳ nghỉ 3 ngày từ 25-27/4. Dịp lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 4 ngày, từ 30/4 đến hết 3/5 do trùng với cuối tuần.

Giữa hai kỳ nghỉ là hai ngày làm việc bình thường (28-29/4). Để tạo điều kiện cho giảng viên và sinh viên nghỉ liên tục, nhiều trường đã chủ động điều chỉnh lịch, chuyển sang học online hoặc bố trí dạy bù vào thời điểm khác.

Đại học Công Thương TP.HCM là một trong những đơn vị sớm công bố phương án kéo dài kỳ nghỉ. Theo đó, ngoài lịch nghỉ chung, trường cho sinh viên nghỉ thêm ngày 28-29/4 và tổ chức dạy bù vào các ngày thứ bảy 9/5 và 16/5. Với cách sắp xếp này, sinh viên có thể nghỉ liên tục 9 ngày, từ 25/4 đến hết 3/5.

Một số trường như Đại học Thương mại, Đại học Kinh tế TP.HCM, Đại học Văn hóa Hà Nội hay Học viện Ngân hàng tổ chức học trực tuyến trong hai ngày xen kẽ, giúp sinh viên không phải đến trường trong suốt 9 ngày.

Trong khi đó, nhiều cơ sở khác lựa chọn phương án nghỉ 8 ngày liên tục, từ 26/4 đến 3/5, gồm Đại học Gia Định, Đại học Công nghiệp Hà Nội, Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Thủy lợi, Đại học Công nghệ TP.HCM và Đại học Nguyễn Tất Thành. Số ngày nghỉ có thể lên đến 9 ngày nếu tính cả ngày cuối tuần trước kỳ nghỉ lễ.

Bên cạnh đó, một số trường vẫn giữ phương án chia kỳ nghỉ thành hai đợt riêng biệt nhằm đảm bảo tiến độ đào tạo và số tuần học theo quy định. Theo cách này, sinh viên nghỉ 3 ngày dịp Giỗ Tổ Hùng Vương (25-27/4) và 4 ngày dịp 30/4-1/5 (30/4-3/5).

Phương án nghỉ tách đợt đang được áp dụng tại một số đơn vị như Đại học Công nghiệp TP.HCM, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn và Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.HCM), Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM, Cao đẳng FPT Polytechnic.

Lịch nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày Chiến thắng (30/4) và ngày Quốc tế Lao động (1/5) năm 2026 của các trường đại học cụ thể như sau:

Tác giả: Tú Anh

