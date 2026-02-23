Loạt hot girl sinh năm 2002 xinh đẹp tài năng, chuẩn 'con nhà người ta'

Trong dàn hot girl Gen Z hiện nay, Trịnh Thùy Linh, Quỳnh Trương và Trần Hà Linh là 3 gương mặt tiêu biểu hội tụ đủ combo "vẻ đẹp - trí tuệ - sự nghiệp" khiến netizen phải xuýt xoa.
Trịnh Thùy Linh được công chúng biết đến rộng rãi sau khi đăng quang ngôi vị Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2022. Không chọn con đường dấn thân quá sâu vào showbiz ngay lập tức, Thùy Linh khiến nhiều người bất ngờ khi tập trung tối đa cho việc học. Cô tốt nghiệp Thủ khoa ngành Kinh doanh và Marketing thuộc Viện Đào tạo Quốc tế (ISME) - Trường ĐH Kinh tế Quốc dân (NEU).
Sở hữu gương mặt thanh tú, làn da trắng sứ không tì vết và chiều cao ấn tượng 1m72. Cô thường được ví có nét đẹp dịu dàng như "thần tiên tỷ tỷ".
Thùy Linh theo đuổi hình ảnh thanh lịch, tri thức và là tấm gương sáng cho lối sống "nói không với scandal".
Nếu bạn là một tín đồ của TikTok, chắc chắn không thể không biết đến Quỳnh Trương. Cô nàng hiện đang là một trong những Content Creator mảng ẩm thực hot nhất hiện nay.
Cô được mệnh danh là "mỹ nhân mukbang" nhờ gương mặt xinh xắn như búp bê, đôi mắt to tròn và nụ cười rạng rỡ. Dù thực hiện các video ăn uống nhưng Quỳnh Trương vẫn giữ được vẻ ngoài cực kỳ thanh lịch và cuốn hút.
Bên cạnh đó, cô nàng cũng có nền tảng học vấn khiến nhiều người xuýt xoa, Quỳnh Trương từng tốt nghiệp trường chuyên top đầu ở Nghệ An và theo học tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU).
Nếu nói về định nghĩa "con nhà người ta" hoàn hảo nhất, cái tên Trần Hà Linh chắc chắn không thể vắng mặt. Cô là Hoa khôi Duyên dáng Ngoại thương 2022.
Mang vẻ đẹp hiện đại, năng động nhưng không kém phần sang trọng. Hà Linh luôn tự tin trong mọi khung hình từ đời thường đến sàn catwalk.
Nàng hoa khôi có khả năng ngoại ngữ ấn tượng với IELTS 7.5. Cô theo học chương trình Chất lượng cao Kinh tế chuyên ngành Kinh tế đối ngoại của Đại học Ngoại thương (FTU).
Tác giả: Trầm Phương
Nguồn tin: kienthuc.net.vn