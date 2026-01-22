Nữ rapper hơn 400.000 follow bất ngờ đổi hướng sang lĩnh vực "hot girl"

Cộng đồng mạng những ngày qua không khỏi xôn xao trước thông tin RINOA - nữ rapper nổi tiếng với hơn 400.000 lượt theo dõi trên mạng xã hội bất ngờ rẽ hướng sang lĩnh vực “hot girl”, đánh dấu một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp.
Quyết định này của nữ rapper nhanh chóng tạo ra làn sóng tranh luận trái chiều, song bản thân RINOA khẳng định đây không phải hành động bốc đồng, mà là kết quả của quá trình suy nghĩ nghiêm túc về con đường sống và thể hiện bản thân.
Trước khi được biết đến rộng rãi với vai trò rapper, cô nàng hot girl RINOA từng gây chú ý trên TikTok và Instagram nhờ các video cover ca khúc kết hợp phong cách gợi cảm, ngoại hình nóng bỏng và thần thái tự tin.
Sự hòa trộn giữa âm nhạc, hình ảnh quyến rũ và cá tính nổi loạn đã giúp cô nhanh chóng xây dựng được lượng fan đông đảo, đặc biệt là trong giới trẻ. Tuy nhiên, phía sau ánh hào quang đó, RINOA thừa nhận bản thân luôn cảm thấy bị mắc kẹt trong những khuôn mẫu mà xã hội áp đặt.
Trong bài chia sẻ dài trên mạng xã hội X, RINOA cho biết cô từng cố gắng trở thành một hình mẫu lý tưởng, vừa xinh đẹp, vừa tài năng, lại phải giữ hình ảnh đúng mực trong mắt công chúng. Càng cố gắng chiều theo kỳ vọng của người khác, cô nàng cảm thấy xa rời chính mình - nữ rapper thẳng thắn bộc bạch. Chính cảm giác mâu thuẫn, áp lực kéo dài đó đã thôi thúc cô tìm kiếm một không gian mới, nơi bản thân có thể sống thật, thể hiện cá tính và ham muốn sáng tạo một cách trực diện hơn.
Việc chuyển hướng sang lĩnh vực “hot girl”, theo RINOA, không đồng nghĩa với việc cô từ bỏ âm nhạc hay những giá trị từng theo đuổi. Ngược lại, cô xem đây là một hình thức biểu đạt khác, mở rộng thế giới quan cá nhân và cho phép bản thân thử nghiệm những giới hạn mới của nghệ thuật trình diễn.
Phía nhà sản xuất cũng góp phần đẩy mạnh hình ảnh mới của RINOA bằng chiến dịch quảng bá mang tính ngôi sao lớn, xây dựng cô như một nhân vật táo bạo, tự do và dám phá vỡ định kiến. Điều này càng khiến công chúng chú ý, đồng thời đặt RINOA vào tâm điểm của các cuộc tranh luận.
Dù còn không ít ý kiến hoài nghi, không thể phủ nhận rằng quyết định của RINOA đang phản ánh một xu hướng ngày càng rõ nét, dám rẽ lối, dám chấp nhận tranh cãi để được sống đúng với bản thân.
Với hơn 400.000 người theo dõi sát sao từng bước đi, hành trình mới của RINOA hứa hẹn sẽ tiếp tục là đề tài được cộng đồng mạng quan tâm trong thời gian tới.
Tác giả: Thiên Anh
Nguồn tin: kienthuc.net.vn