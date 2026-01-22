Nữ rapper hơn 400.000 follow bất ngờ đổi hướng sang lĩnh vực "hot girl"

Trong bài chia sẻ dài trên mạng xã hội X, RINOA cho biết cô từng cố gắng trở thành một hình mẫu lý tưởng, vừa xinh đẹp, vừa tài năng, lại phải giữ hình ảnh đúng mực trong mắt công chúng. Càng cố gắng chiều theo kỳ vọng của người khác, cô nàng cảm thấy xa rời chính mình - nữ rapper thẳng thắn bộc bạch. Chính cảm giác mâu thuẫn, áp lực kéo dài đó đã thôi thúc cô tìm kiếm một không gian mới, nơi bản thân có thể sống thật, thể hiện cá tính và ham muốn sáng tạo một cách trực diện hơn.