Loại trà thải độc, hồi phục gan tự nhiên

Uống trà hoa bồ công anh thường xuyên giúp giảm gánh nặng cho gan và cải thiện chức năng tiêu hóa. Ảnh: Freepik.

Gan là cơ quan đóng vai trò "nhà máy giải độc" của cơ thể, chịu trách nhiệm xử lý rượu, thuốc và các chất chuyển hóa. Tuy nhiên, cơ quan này lại dễ bị tổn thương bởi thói quen ăn uống và sinh hoạt hiện đại, dẫn đến các vấn đề như gan nhiễm mỡ hay men gan tăng cao.

Bên cạnh chế độ ăn uống lành mạnh, việc bổ sung một số loại trà thảo mộc vào thói quen hàng ngày có thể giúp hỗ trợ gan hoạt động hiệu quả hơn, miễn là được sử dụng đúng cách và đúng liều lượng.

Trà xanh - "lá chắn" chống oxy hóa cho gan

Theo tạp chí Health, trà xanh giàu hợp chất thực vật catechin, đặc biệt là EGCG - hợp chất giúp giảm tích tụ mỡ trong gan, đồng thời tăng khả năng đốt cháy chất béo thông qua điều hòa enzyme chuyển hóa.

Ngoài ra, EGCG còn giúp trung hòa các gốc tự do - nguyên nhân chính gây tổn thương tế bào gan. Nhiều nghiên cứu cho thấy uống trà xanh thường xuyên có thể hỗ trợ cải thiện tình trạng gan nhiễm mỡ không do rượu.

Cách uống: Trà xanh có thể được thưởng thức nguyên chất hoặc thêm chanh, gừng hoặc mật ong để tăng hương vị và có thể cải thiện khả năng hấp thụ catechin. Lưu ý là nên uống trà xanh sau bữa ăn 30-60 phút, không uống khi đói hoặc trước khi ngủ.

Trà atiso - hỗ trợ giải độc và tăng tiết mật

Atiso từ lâu đã được sử dụng như một loại trà mát gan phổ biến. Hoạt chất cynarin trong atiso giúp kích thích tiết mật, hỗ trợ tiêu hóa và giảm cholesterol. Ngoài ra, atiso còn giúp bảo vệ tế bào gan trước các tác nhân gây hại, đặc biệt phù hợp với người có chế độ ăn nhiều dầu mỡ.

Cách uống: Dùng hoa atiso hoặc túi lọc, ngâm với nước sôi 5-10 phút, hoặc có thể nấu loãng để uống 1-2 cốc mỗi ngày. Tốt nhất nên uống sau bữa ăn.

Trà gừng - giảm viêm, hỗ trợ chuyển hóa

Theo WebMD, gừng chứa gingerol - hợp chất có khả năng chống viêm và chống oxy hóa. Việc uống trà gừng ấm có thể giúp giảm stress oxy hóa, hỗ trợ cải thiện tình trạng mỡ gan và tăng cường chuyển hóa. Đây cũng là loại trà dễ kết hợp trong chế độ ăn hàng ngày.

Cách uống: Sử dụng 3-5 lát gừng tươi, đun với nước 5-10 phút, có thể thêm mật ong, chanh hoặc quế để tăng hương vị. Uống ấm vào buổi sáng hoặc sau bữa ăn, tránh uống buổi tối nếu dễ bị mất ngủ.

Thêm trà gừng vào chế độ ăn uống hàng ngày để chống viêm, cải thiện tình trạng mỡ gan. Ảnh: Freepik.

Trà bồ công anh - hỗ trợ và thải độc gan

Trà bồ công anh là một trong những loại thảo mộc được sử dụng lâu đời trong y học dân gian với mục đích mát gan, thanh lọc cơ thể. Thành phần chính của bồ công anh bao gồm flavonoid và polyphenol - những chất có khả năng chống oxy hóa và hỗ trợ chức năng gan.

Bồ công anh giúp kích thích sản xuất và lưu thông dịch mật. Mật đóng vai trò quan trọng trong việc vận chuyển và đào thải độc tố, đồng thời hỗ trợ tiêu hóa chất béo. Nhờ đó, loại trà này có thể giúp giảm gánh nặng cho gan và cải thiện chức năng tiêu hóa.

Cách uống: Ngâm khoảng một thìa cà phê hoa bồ công anh tươi hoặc khô trong nước nóng 5-10 phút, lọc lấy nước, và có thể thêm mật ong hoặc chanh nếu muốn.

Trà nghệ - "khắc tinh" của viêm gan

Curcumin trong nghệ được đánh giá cao nhờ khả năng chống viêm mạnh, hỗ trợ phục hồi tế bào gan và giảm nguy cơ tổn thương gan mạn tính. Tuy nhiên, curcumin khó hấp thu, thường cần kết hợp với tiêu đen hoặc chất béo để tăng hiệu quả.

Cách uống: Dùng 1-2 lát nghệ tươi hoặc nửa thìa cà phê bột nghệ, pha với nước ấm, có thể thêm tiêu đen hoặc sữa. Uống sau ăn để tăng hấp thụ và nên uống 1 cốc/ngày. Không nên uống khi đói vì có thể kích thích dạ dày.

Trà hoa cúc - thanh nhiệt, giảm gánh nặng cho gan

Theo Y học Cổ truyền Trung Quốc, trà hoa cúc là thức uống quen thuộc có tác dụng thanh nhiệt, giải độc. Các flavonoid trong hoa cúc giúp giảm viêm và stress oxy hóa, yếu tố liên quan đến tổn thương gan. Ngoài ra, trà hoa cúc còn giúp cải thiện giấc ngủ, gián tiếp giúp gan nghỉ ngơi tốt hơn vào ban đêm.

Cách uống: Ngâm 3-5 bông hoa cúc khô trong nước ấm 5 phút. Uống vào buổi tối mỗi ngày để giúp ngủ ngon. Người huyết áp thấp nên uống vừa phải.

Tác giả: Mai Phương

Nguồn tin: znews.vn