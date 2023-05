Loài nhiều người khiếp sợ, xưa không ai dám ăn, nay thành đặc sản ngon trứ danh ở An Giang, 500.000 đồng/kg

Bọ cạp hay còn có tên gọi khác là "bù cạp", được biết đến là một loài có nọc độc nguy hiểm, không ai dám bén mảng lại gần.

Theo tìm hiểu, đây là động vật không xương sống có màu đen nhánh, 2 càng to như càng cua, kích thước bọ cạp to cỡ bằng con dế cơm hoặc có khi to hơn. Chúng có nọc độc nguy hiểm, nếu vô tình để chích phải sẽ bị sưng tấy và rất đau nhức.

Con bọ cạp tưởng có nọc độc nguy hiểm nhưng ở An Giang, người dân đã chế biến thành món ngon khó cưỡng

Thế nhưng ở vùng Bảy Núi (An Giang), loài côn trùng nguy hiểm này lại là một món đặc sản vô cùng nổi tiếng với hương vị độc lạ mà bất cứ ai có dịp ghé qua cũng muốn một lần được ăn thử.

Anh Chính An (một người dân ở Bảy Núi) chia sẻ: "Các món ăn từ bọ cạp được bán 2 bên lề đường. Trước đây món ăn này chỉ có người dân địa phương dám thử, còn bây giờ chúng được biết tới nhiều hơn, nên nghề săn bọ cạp núi cũng mang lại nguồn thu nhập cho nhiều người".

Anh An tiết lộ, ở Bảy Núi, nhiều bọ cạp đến mức đôi khi chỉ cần lật bất kỳ tảng đá nào sang một bên là có thể nhìn thấy đầy miệng hang. Lúc này, người dân chỉ cần thò kẹp vào là lôi ra được bọ cạp ẩn trú bên trong.

Sau khi bắt về, người ta cho bọ cạp vào thau, chậu, bỏ đói vài ngày đợi sạch bụng. Tiếp đó, họ sẽ mang bọ cạp đi rửa sạch, để nguyên con và chế biến thành nhiều món ăn đa dạng. Tuy nhiên, do phần đuôi bọ cạp có độc nên trước khi nấu thành món ăn thì phần độc này cũng được loại bỏ đi để an toàn hơn cho người thưởng thức.

Khi thưởng thức, cắn miếng bọ cạp, nghe nổ giòn trong miệng, vị beo béo, ngọt và thơm của thịt, ai cũng thấy thích thú

Món nổi tiếng nhất phải kể tới bọ cạp chiên giòn. Ngoài ra còn có thể chế biến thành các món bọ cạp xiên que nướng, bọ cạp xào sả ớt, bọ cạp chiên bơ… Mặc dù nhìn con bọ cạp có hơi đáng sợ nhưng khi thấy đĩa bọ cạp được trình bày đẹp mắt thì vẫn đủ sức đánh thức vị giác của rất nhiều người muốn nếm thử. Khi thưởng thức, cắn miếng bọ cạp, nghe nổ giòn trong miệng, vị beo béo, ngọt và thơm của thịt hòa quyện với các loại rau thơm tạo nên hương vị hấp dẫn, thơm ngon đặc trưng mà không món nào có được.

Người dân Bảy Núi không chỉ sử dụng bọ cạp trong việc chế biến món ăn hàng ngày mà còn dùng để làm thuốc chữa một số chứng phong như co giật, đau nhức, hôn mê…

Trên chợ mạng, bọ cạp được chào bán với giá từ 250.000-500.000 đồng/kg. Đây là bọ cạp được người dân nuôi tại các trang trại côn trùng, sau đó sơ chế cấp đông, rao đến tay người tiêu dùng.

