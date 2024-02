Loại cây đen sì mọc dại mà giá có “1-0-2" 500 triệu đồng/kg

Nấm Truffles được mệnh danh là một thực phẩm giàu dinh dưỡng vì chứa nhiều khoáng chất và vitamin quan trọng cho cơ thể. Đặc biệt, trong nấm Truffles chứa nhiều carbs, protein, chất xơ, axit béo không bão hòa và bão hòa, vitamin C, chất khoáng... nên sẽ cung cấp cho cơ thể các axit amin thiết yếu. Theo nghiên cứu, nấm truffle có một số lợi ích y học như: Giảm lipid máu, đặc tính chống ung thư, tăng cường năng lượng, điều trị các bệnh tim mạch và kháng miễn dịch. Ngoài ra, các lợi ích y học khác của nấm truffle bao gồm: Giảm các triệu chứng không dung nạp sữa (ví dụ như tiêu chảy, đầy bụng); giải quyết tình trạng rối loạn giấc ngủ, tiền mãn kinh; giúp hấp thụ canxi cao từ sữa; giảm đau thấp khớp; ngăn ngừa và điều trị đục thủy tinh thể do tuổi già; tác dụng an thần; phòng chống rối loạn tuyến tiền liệt và viêm niệu đạo.