Loại cá từng đầy ruộng đồng nay được săn đón, nhờ giàu đạm, ít xương dăm có giá tới 500.000 đồng/kg vẫn hút khách

Từ một nguyên liệu quen thuộc nơi đồng ruộng, từng gắn liền với bữa ăn giản dị của người nông dân, cá chạch nay bất ngờ “lột xác” để trở thành món đặc sản xuất hiện trong nhiều nhà hàng cao cấp.

Cá chạch có giá từ 70.000 - 500.000 đồng/kg. Ảnh: Internet

Sự thay đổi này không chỉ phản ánh xu hướng ẩm thực mới mà còn cho thấy giá trị của những nguyên liệu dân dã đang được nhìn nhận lại theo cách tinh tế hơn.

Trước đây, cá chạch thường được bắt ngoài ruộng, kênh rạch và chế biến theo kiểu đơn giản như kho tiêu, nấu canh chua hay chiên giòn.

Món ăn này tuy dân dã nhưng giàu dinh dưỡng, thịt mềm, thơm và ít xương dăm. Tuy nhiên, trong nhiều năm, cá chạch vẫn bị xem là nguyên liệu “bình dân”, ít xuất hiện trong thực đơn của các nhà hàng lớn.

Cá chạch chế biến nhiều món. Ảnh: Internet

Khoảng vài năm trở lại đây, xu hướng tìm về nguyên liệu tự nhiên, sạch và giàu giá trị dinh dưỡng đã khiến cá chạch dần được chú ý.

Nhiều đầu bếp đã sáng tạo ra các món ăn mới, nâng tầm nguyên liệu này như chạch nướng muối ớt, chạch om chuối đậu kiểu biến tấu hay chạch chiên giòn sốt đặc biệt. Không chỉ dừng ở cách chế biến, việc trình bày món ăn cũng được chăm chút, mang lại trải nghiệm ẩm thực tinh tế hơn cho thực khách.

Sự “lên đời” của cá chạch còn đến từ việc nguồn cung tự nhiên ngày càng khan hiếm. Việc đánh bắt tự phát trong tự nhiên giảm dần, trong khi nhu cầu tiêu thụ tăng cao khiến giá cá chạch liên tục leo thang. Tại nhiều địa phương, giá cá chạch thương phẩm có thời điểm tăng gấp 2–3 lần so với trước đây nhưng vẫn không đủ hàng để cung cấp cho thị trường.

Cá chạch có giá trị dinh dưỡng cao. Ảnh: Internet.

Không chỉ dừng lại ở các quán ăn địa phương, cá chạch đã xuất hiện trong thực đơn của nhiều nhà hàng sang trọng tại các thành phố lớn.

Thực khách sẵn sàng chi trả mức giá cao để thưởng thức một món ăn vừa lạ miệng, vừa mang hơi thở đồng quê nhưng được chế biến theo phong cách hiện đại. Điều này cho thấy khẩu vị của người tiêu dùng đang thay đổi, ưu tiên những món ăn có nguồn gốc tự nhiên và câu chuyện văn hóa phía sau.

Bên cạnh yếu tố ẩm thực, cá chạch còn được đánh giá cao về giá trị dinh dưỡng. Theo nhiều nghiên cứu, loại cá này chứa hàm lượng đạm cao, giàu khoáng chất và tốt cho sức khỏe. Đây cũng là lý do khiến cá chạch ngày càng được ưa chuộng trong bối cảnh người tiêu dùng quan tâm nhiều hơn đến chế độ ăn uống lành mạnh.

Sự chuyển mình của cá chạch từ món ăn dân dã thành đặc sản cao cấp là minh chứng rõ nét cho việc giá trị của nguyên liệu không nằm ở xuất phát điểm, mà ở cách con người khai thác và sáng tạo.

Từ ruộng đồng đến bàn tiệc sang trọng, hành trình của cá chạch không chỉ là câu chuyện về ẩm thực, mà còn phản ánh xu hướng tiêu dùng mới: trân trọng những gì tự nhiên, mộc mạc nhưng được nâng tầm bằng sự tinh tế và sáng tạo.

Tác giả: Lam Giang

