Lộ diện thiết kế 'khó tin' của iPhone gập

So sánh mô hình iPhone Ultra so với iPhone 17 Pro Max. Ảnh: Max Tech.

Sự chờ đợi dành cho chiếc điện thoại màn hình gập đầu tiên của Apple đang nóng lên hơn bao giờ hết khi những thông tin rò rỉ mới nhất bắt đầu lộ diện.

Mới đây, kênh YouTube công nghệ Max Tech đã đăng tải hình ảnh được cho là mô hình của chiếc điện thoại màn hình gập đầu tiên của Apple, dự kiến mang tên iPhone Ultra.

Theo đó, màn hình bên trong của iPhone Ultra được cho là sử dụng tấm nền OLED kích thước 7,8 inch, tỷ lệ 4:3 và nhỏ hơn một chút so với iPad mini 8,3 inch.

Theo đo đạc của chủ kênh Vadim Yuryev, điện thoại này dày 11 mm khi gập lại và 5,5 mm khi mở ra. Cả hai số liệu này đều không tính đến phần dày thêm do cụm camera lồi. Nếu đây là sự thật, iPhone Ultra thậm chí sẽ mỏng hơn cả chiếc iPhone Air với độ dày chỉ là 5,64 mm.

Về kích thước màn hình bên trong, Yuryev đặt mô hình của iPhone Ultra đang mở dọc theo cạnh dài của iPhone 17 Pro Max. Kết quả cho thấy chiều rộng của iPhone Ultra gần như tương đương với chiều dài của iPhone 17 Pro Max.

Chủ kênh Max Tech cũng so sánh iPhone Ultra với iPad mini và chỉ ra rằng màn hình khi mở ra có chiều cao tương đương, nhưng không rộng bằng iPad mini.

iPhone Ultra dự kiến thiết lập một kỷ lục mới về độ đắt đỏ trong lịch sử điện thoại của "Táo khuyết". Cụ thể, phiên bản tiêu chuẩn được dự báo sẽ có giá khởi điểm từ 1.500 USD (khoảng hơn 40 triệu đồng). Đáng chú ý, đối với phiên bản có cấu hình cao nhất, mức giá có thể chạm ngưỡng 3.000 USD (tương đương 80 triệu đồng).

Theo phân tích của AppleInsider, mức giá dự kiến này là hoàn toàn có cơ sở khi so sánh với chi phí sản xuất màn hình gập và vị thế của Apple trên thị trường.

Bất chấp nhiều khó khăn trong quá trình sản xuất, nhà phân tích Mark Gurman từ Bloomberg khẳng định iPhone Ultra vẫn sẽ ra mắt đúng hạn cùng với iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max. Sự kiện này dự kiến diễn ra vào tháng 9, và sản phẩm sẽ được phát hành vào tuần tiếp theo.

