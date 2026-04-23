iPhone 18 bị chê “thụt lùi”, Apple muốn bán công nghệ cũ với giá mới?

Theo dự kiến, iPhone 18 tiêu chuẩn sẽ được Apple cho ra mắt vào mùa xuân năm 2027, cùng với các phiên bản iPhone 18e và iPhone Air 2. Trước đó, công ty sẽ ra mắt iPhone 18 Pro, 18 Pro Max và iPhone Ultra vào mùa thu năm 2026.

Công nghệ màn hình từ năm 2022 sẽ được Apple đưa vào iPhone 18?

Về mặt kỹ thuật, iPhone 18 Pro và Pro Max sẽ được trang bị màn hình sử dụng chất nền M16 mới nhất của Samsung, đánh dấu bước tiến lớn trong hiệu quả hiển thị khi thay thế vật liệu huỳnh quang xanh bằng vật liệu lân quang xanh. Trong khi đó, iPhone 18 tiêu chuẩn sẽ sử dụng màn hình M12+ cũ hơn, vốn đã được áp dụng trên iPhone 14 Pro ra mắt năm 2022. Chip M12+ là phiên bản sửa đổi nhẹ của chip M12, cho thấy rằng iPhone 18 sẽ tái sử dụng công nghệ đã có từ 4 năm trước.

iPhone 18 có thể không còn “đồng đều”

Thông tin này đã gây ra nhiều tranh cãi trong cộng đồng mạng, với nhiều người cho rằng chiến lược của Apple là một bước thụt lùi và chỉ trích CEO Tim Cook vì quá chú trọng vào việc kiểm soát chi phí. Đây cũng là chiến lược đã được áp dụng cho MacBook Neo, khi chip A18 Pro bị cho là hàng tồn kho dư thừa. Điều đó cho thấy Apple khó có khả năng dành riêng một dây chuyền sản xuất bộ xử lý cho các sản phẩm giá rẻ.

Nếu thông tin chính xác, Tim Cook lại một lần nữa được mệnh danh là bậc thầy trong việc quản lý kho hàng. Chiến lược của Apple rất rõ ràng: công nghệ tiên tiến nhất được dành cho dòng Pro cao cấp, trong khi các mẫu cơ bản chủ yếu sử dụng linh kiện đã lỗi thời hoặc lạc hậu. Nhưng để che giấu thông số kỹ thuật màn hình cũ, Apple sẽ đẩy mạnh quảng bá chip A20 trong iPhone 18 thông qua các chiến dịch tiếp thị. Chip này sẽ được sản xuất bằng quy trình 2nm tiên tiến nhất của TSMC.

Bằng cách nhấn mạnh vào việc nâng cấp sức mạnh xử lý qua từng thế hệ, Apple hy vọng sẽ giảm thiểu nhận thức của người dùng về sự lão hóa của chất nền màn hình. Mô hình phát hành nhanh chóng với hai bản cập nhật mỗi năm, kết hợp với việc sử dụng hỗn hợp các thế hệ phần cứng khác nhau, thể hiện rõ khả năng kiểm soát tuyệt đối của Apple đối với chuỗi cung ứng.

Tác giả: CTV Kiến An

Nguồn tin: vov.vn