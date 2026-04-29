Lỗi lạ trên iPhone 17

Hàng loạt người dùng iPhone 17 và iPhone Air phản ánh trên Reddit rằng thiết bị của họ không thể khởi động mặc dù đã cắm sạc. Tác giả Benjamin Mayo của 9to5Mac là một trong những người trực tiếp gặp sự cố này với iPhone Air.

Anh mô tả sau khi máy hết pin lúc 23h và cắm sạc ngay lập tức, song máy không có phản hồi mặc dù đã chờ đợi vài phút. Thiết bị cũng không xuất hiện trong Finder khi kết nối với máy Mac và không phản hồi khi thử khởi động thủ công.

Sự cố không xảy ra với tất cả người dùng. Một số người chỉ gặp một lần, số khác gặp nhiều lần. Các báo cáo về vấn đề này đã xuất hiện từ khoảng 6 tháng trước nhưng Apple dường như vẫn chưa xử lý triệt để. Nhà sản xuất iPhone cũng chưa có tuyên bố chính thức về sự cố.

Cách xử lý hiệu quả nhất được cộng đồng xác nhận là bỏ qua hoàn toàn cáp sạc, đặt máy lên đế sạc không dây MagSafe và chờ 10-15 phút. Sau đó, máy thường tự bật lại và có thể tiếp tục sạc cáp bình thường. Đáng chú ý là nhân viên Apple Store khi tiếp nhận các máy gặp sự cố này cũng áp dụng đúng cách xử lý trên.

Lý giải kỹ thuật được đưa ra là phần mềm quản lý pin yêu cầu điện áp tối thiểu trước khi có thể hỗ trợ khởi động lại. Khi pin đã cạn hoàn toàn, việc sạc qua cáp đôi khi không cung cấp đủ điện áp ổn định để vượt ngưỡng đó. Sạc không dây có vẻ ổn định hơn trong việc cung cấp điện áp ở trạng thái tối thiểu.

Người dùng iPhone gặp lỗi trên cho biết MagSafe có thể tạm thời giải quyết vấn đề. Ảnh: Bloomberg.

Với người dùng không có sẵn MagSafe, một số cho biết họ dùng bộ sạc công suất cao như của MacBook hoặc cục sạc USB-C 65 W của bên thứ ba. Một số khác phải chờ vài tiếng mới thấy máy phản hồi với sạc cáp.

Cách phòng tránh đơn giản nhất được khuyến cáo là việc tránh để máy hết pin hoàn toàn về 0%. Thay vào đó, người dùng nên cắm sạc khi còn khoảng 10-20%.

Tác giả: Minh Hoàng

Nguồn tin: znews.vn