Lộ diện chủ nhân giải 'Cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại'

C. Ronaldo ẵm giải Cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại.

Mới đây, C.Ronaldo đã nhận giải thưởng “Cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại” vào ngày 10/9 tại 1 buổi Gala do Giải VĐQG Bồ Đào Nha tổ chức.

Ronaldo là 1 trong những người được vinh danh tại Lễ trao giải Liga Portugal, diễn ra ở Porto. Trong đoạn video gửi tới sự kiện, cựu sao Man United chia sẻ rằng danh hiệu này là sự tự hào to lớn: “Tôi biết ơn tất cả những người đồng đội đã giúp tôi trong suốt sự nghiệp để giành được chiếc cúp tuyệt vời này. Tôi cũng muốn cảm ơn tất cả các huấn luyện viên và mọi người đã đồng hành, giúp tôi ngày càng hoàn thiện hơn".

Gala Liga Portugal năm nay cũng ghi dấu nhiều khoảnh khắc ý nghĩa. Liên đoàn đã tưởng niệm cố Chủ tịch CLB Porto và cựu lãnh đạo Liga, ông Jorge Nuno Pinto da Costa, với phần thưởng được con trai Alexandre Pinto da Costa thay mặt nhận.

Ở hạng mục Trách nhiệm xã hội, Quỹ Benfica đã được xướng tên. Trong khi đó, cựu trung vệ Pepe cũng nhận giải thưởng danh giá từ Liga Portugal.

C.Ronaldo khởi nghiệp tại Sporting Lisbon trước khi gia nhập MU năm 2003 và nhanh chóng tỏa sáng tại xứ Sương mù, khi giành 3 chức vô địch Ngoại hạng Anh, 1 Champions League và Quả bóng Vàng đầu tiên năm 2008.

Năm 2009, Cr7 chuyển đến Real Madrid và ghi tới 450 bàn thắng sau 438 trận, giành 4 Champions League, 2 La Liga cùng nhiều danh hiệu cá nhân, trong đó có thêm 4 Quả bóng Vàng.

Sau khi chinh phục Tây Ban Nha, Ronaldo đầu quân cho Juventus, nơi tiền đạo này giành 2 chức vô địch Serie A và lập nhiều kỷ lục ghi bàn. Năm 2021, tiền đạo người Bồ trở lại Man United, rồi sau đó chuyển sang Al Nassr tại Saudi Arabia và trở thành ngôi sao sáng của giải đấu này dù đã bước sang tuổi 40.

Trên đấu trường quốc tế, Ronaldo cùng Bồ Đào Nha vô địch Euro 2026 và Nations League 2019. Lúc này, Cr7 đã ghi 943 bàn thắng trong sự nghiệp, giữ kỷ lục cầu thủ ghi nhiều bàn nhất lịch sử bóng đá thế giới đồng thời đang hướng tới kỷ lục 1000 bàn thắng.

Tác giả: Nguyễn Hưng

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn