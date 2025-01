Liên tiếp các ca biến chứng do làm đẹp cấp tốc đón Tết

Làm đẹp đúng cách, đón Tết an toàn Để tránh những hậu quả đáng tiếc, BS.Thành khuyến cáo: Chỉ làm đẹp tại cơ sở uy tín: Chọn các cơ sở có giấy phép hoạt động, bác sĩ chuyên môn và quy trình an toàn. Đừng chạy theo phương pháp cấp tốc: Da cần thời gian để hồi phục. Làm đẹp nhanh không bao giờ là lựa chọn an toàn. Tham khảo ý kiến bác sĩ da liễu: Bác sĩ có chuyên môn sẽ giúp bạn chọn phương pháp làm đẹp phù hợp với tình trạng da.