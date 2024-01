Liên danh Tây An - Tân Hưng trúng gói thầu giao thông 211 tỷ đồng tại Nghệ An

Trong tỉnh

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP. Vinh (tỉnh Nghệ An) vừa công bố Liên danh Công ty CP Tây An - Công ty TNHH Tân Hưng trúng Gói thầu số 06 Phần xây lắp thuộc Dự án Đường Nguyễn Sỹ Sách kéo dài nối đường ven sông Lam, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An (giai đoạn 2). Giá trúng thầu là 211,532 tỷ đồng (giá gói thầu 212,142 tỷ đồng); thời gian thực hiện hợp đồng 1.080 ngày, loại hợp đồng trọn gói.