Liên danh Petrolimex trúng gói thầu điểm dừng nghỉ cao tốc Bắc – Nam đoạn qua Nghệ An

UBND tỉnh Nghệ An vừa có văn bản gửi các Sở Giao thông – Vận tải, Tài Chính, Tài nguyên – Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch đầu tư và UBND huyện Diễn Châu về việc phối hợp triển khai thực hiện đầu tư xây dựng trạm dừng nghỉ cao tốc Bắc – nam nhánh Đông đoạn qua tỉnh này.

Nút giao QL46B với cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt. Ảnh: Văn Dũng

Theo đó, tỉnh Nghệ An giao huyện Diễn Châu phối hợp với các đơn vị liên quan giải phóng mặt bằng, triển khai công tác bồi thường để xây dựng các trạm dừng nghỉ trên địa bàn theo yêu cầu. Các sở còn lại phối hợp hỗ trợ, giải quyết các thủ tục vướng mắc.

Trước đó, Bộ Giao thông – Vận tải đã có văn bản gửi các địa phương trong đó có Nghệ An về việc xây dựng 8 trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc – Nam nhánh đông.

Bộ GTVT đề nghị UBND các tỉnh có cao tốc Bắc – Nam nhánh đông triển khai công tác đền bù và bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư trong tháng 8/2024, đáp ứng tiến độ thi công yêu cầu theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Hỗ trợ, hướng dẫn, giải quyết các thủ tục liên quan đến giao đất, cho thuê đất (nếu có), thủ tục liên quan đến khoản nộp chi phí đền bù giải phóng mặt bằng của Nhà đầu tư/Doanh nghiệp theo hợp đồng đã ký kết; giải quyết các thủ tục liên quan đến công tác bảo vệ môi trường, cấp phép xây dựng, phòng cháy chữa cháy... (nếu có).

Quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị thuộc Bộ GTVT và các Nhà đầu tư/Doanh nghiệp trong quá trình thực hiện, tuyên truyền cho người dân địa phương nhận thức và đồng thuận về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc triển khai đầu tư xây dựng trạm dừng nghỉ, sớm hoàn thành để đưa dự án vào khai thác vận hành đáp ứng nhu cầu cho người dân và phương tiện tham gia giao thông trên tuyến, phát huy hiệu quả đầu tư các dự án, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tại Nghệ An cao tốc Bắc – Nam dài khoảng 88km gồm hai dự án thành phần gồm: cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu dài 50km, có 43,5km đi qua địa bàn tỉnh Nghệ An. Tổng vốn đầu tư là 7.293 tỷ đồng, được đưa vào khai thác từ ngày 1/9/2023., Diễn Châu - Bãi Vọt dài 49km, đi qua Nghệ An (44,4km) và Hà Tĩnh (4,9km), Tổng vốn đầu tư dự án khoảng 11.157,8 tỷ đồng khánh thành vào ngày 28/4/2024.

Được biết, hiện liên danh Petrolimex (tập đoàn xăng dầu Việt Nan, công ty xăng dầu Thừa Thiên Huế) đang là nhà đầu tư trúng thầu trạm dừng nghỉ Nghi Sơn – Diễn Châu, Diễn Châu – Bãi Vọt, với giá trị sơ bộ chi phí thực hiện dự án là 218,7 tỷ đồng; giá trị bồi thường, hỗ trợ, tái định cư là 15,28 tỷ đồng.

