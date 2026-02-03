Liên danh 3 nhà thầu trúng gói thầu hơn 211 tỷ đồng tại Nghệ An

Ông Phạm Hồng Quang, Giám đốc Sở Xây dựng Nghệ An vừa ký Quyết định 9132/QĐ-SXD, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 09: Thi công xây dựng công trình. Đây là hạng mục quan trọng nhất thuộc dự án "Đầu tư xây dựng nâng cấp, cải tạo nền, mặt đường và công trình đoạn Km20+500 - Km37+00, ĐT.543B, huyện Tương Dương (cũ), tỉnh Nghệ An".

Đơn vị trúng thầu là Liên danh gói thầu số 09, bao gồm 3 thành viên: Công ty CP Tây An - Công ty CP Tổng công ty Xây dựng Nghệ An - Công ty CP Tổng công ty Đầu tư và Xây dựng Nguyên Dũng.

Dự án 275 tỷ đồng của Sở Xây dựng Nghệ An đã có nhà thầu thi công gói số 09

Giá trúng thầu được phê duyệt là 211.919.123.715 đồng. So với giá gói thầu được duyệt là 212.368.056.000 đồng, mức giá này giảm được khoảng 448 triệu đồng, tương ứng với tỷ lệ tiết kiệm ngân sách rất thấp là 0,211%.

Thời gian thực hiện hợp đồng là 720 ngày (24 tháng), áp dụng loại hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh.

Gói thầu được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.

Dự án không chỉ thúc đẩy kinh tế - xã hội cho vùng thuộc huyện Tương Dương cũ mà còn đóng vai trò quan trọng trong đảm bảo an ninh quốc phòng và cứu hộ cứu nạn mùa mưa bão

Nhà thầu này đạt điểm kỹ thuật 78,85 điểm, đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

Trong quá trình đánh giá, Tổ chuyên gia đã yêu cầu nhà thầu làm rõ một số nội dung quan trọng liên quan đến thành viên liên danh là Công ty CP Tổng công ty Đầu tư và Xây dựng Nguyên Dũng.

Cụ thể, một số nhân sự chủ chốt bị trùng lặp với dự án đường D5 (Nghi Lộc) mà nhà thầu đang thi công. Tuy nhiên, Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực Nghi Lộc đã xác nhận dự án cũ đã nghiệm thu đạt 95% giá trị hợp đồng tính đến tháng 9/2025, do đó các nhân sự này đủ điều kiện huy động cho gói thầu mới tại huyện Tương Dương (cũ).

Dự án nâng cấp, cải tạo đường ĐT.543B đoạn Km20+500 - Km37+00 có tổng mức đầu tư được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt là 275 tỷ đồng. Nguồn vốn thực hiện được trích từ ngân sách tỉnh trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và năm 2025 dành cho miền Tây Nghệ An.

Mục tiêu của dự án là tăng cường kết nối giao thông cho người dân vùng lòng hồ thủy điện Bản Vẽ, thủy điện Nâm Nơn và các xã vùng sâu huyện Tương Dương cũ ra Quốc lộ 7 và Quốc lộ 48C. Khi hoàn thành, công trình không chỉ thúc đẩy kinh tế - xã hội cho vùng mà còn đóng vai trò quan trọng trong đảm bảo an ninh quốc phòng và cứu hộ cứu nạn mùa mưa bão.

Tác giả: Phan Huy

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn