Leicester sụp đổ sau 10 năm vô địch

Leicester rớt hạng.

Leicester City từng viết nên câu chuyện cổ tích đẹp nhất bóng đá Anh hiện đại. Mười năm trước, họ nâng cúp Premier League trong sự ngỡ ngàng của cả thế giới với tỷ lệ cược 5.000-1. Rạng sáng 22/4 tại King Power, đội bóng ấy chạm đáy.

Trận hòa 2-2 trước Hull City chính thức đẩy Leicester xuống League One, tức hạng đấu thứ ba của bóng đá Anh. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2009, “Bầy cáo” phải chơi ở sân khấu này.

Nếu ngày nâng cúp năm 2016 là khoảnh khắc huy hoàng nhất lịch sử CLB, thì màn chia điểm trước Hull chắc chắn là một trong những đêm tăm tối nhất.

Leicester trở thành đội thứ năm trong lịch sử bóng đá Anh chịu hai lần xuống hạng liên tiếp để rơi từ Premier League xuống League One chỉ trong hai mùa.

Đội bóng của HLV Gary Rowett vẫn còn hy vọng mong manh trước giờ bóng lăn. Song, khi Liam Millar ghi bàn mở tỷ số cho Hull, viễn cảnh xuống hạng càng hiện rõ.

Nhiều thời điểm, Leicester vùng lên mạnh mẽ. Hai bàn thắng liên tiếp của Jordan James và Luke Thomas giúp đội chủ nhà dẫn ngược 2-1, thắp lại niềm tin nơi khán đài. Người hâm mộ trên sân King Power lúc đó đã mơ về một cuộc đào thoát muộn màng.

Nhưng rồi Oli McBurnie dập tắt tất cả bằng bàn gỡ giữa hiệp hai. Leicester bị cầm chân 2-2 và kém nhóm an toàn 7 điểm khi mùa giải chỉ còn hai vòng. Mọi thứ khép lại ngay tại sân nhà.

Khi trọng tài nổi còi mãn cuộc, nhiều cầu thủ Leicester đổ gục xuống mặt cỏ. Họ hiểu cú rơi xuống hạng ba đã thành hiện thực.

Không khí tại King Power cho thấy đây không chỉ là thất bại chuyên môn. Ngay từ lúc khởi động, các cầu thủ Leicester đã bị la ó. Sau trận, tiếng hô “Các người không xứng mặc chiếc áo này” vang lên từ các khán đài.

Tiền vệ Harry Winks là một trong những người hứng chịu chỉ trích nhiều nhất. Chủ tịch Aiyawatt Srivaddhanaprabha cũng bị CĐV yêu cầu rời CLB. Sau tiếng còi mãn cuộc, nhiều người ở lại bên ngoài sân để phản đối ban lãnh đạo.

Leicester từng vô địch Premier League năm 2016 dưới thời Claudio Ranieri, giành FA Cup năm 2021, vào bán kết UEFA Europa Conference League và từng được xem là hình mẫu của bóng đá Anh. Nhưng sau ánh hào quang, CLB dần trượt dài vì những quyết định sai lầm, thay HLV liên tục và mất định hướng.

Họ rớt khỏi Premier League mùa 2022/23, trở lại ngay sau đó, rồi tiếp tục xuống hạng mùa 2024/25. Mùa này, Leicester còn bị trừ 6 điểm vì vi phạm quy định chi tiêu.

Từ nhà vua nước Anh đến đội bóng League One chỉ trong một thập kỷ, Leicester đang sống trong chương buồn nhất lịch sử hiện đại của mình.

Tác giả: Hà Trang

Nguồn tin: znews.vn