Lễ trao Huân chương của Nhà nước Palestine truy tặng Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang cùng đại biểu và thân nhân gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại buổi lễ. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Tham dự buổi lễ, về phía Việt Nam có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng; cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, Bộ Quốc phòng, lãnh đạo hai tỉnh Quảng Trị, Điện Biên và đại diện gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Về phía Palestine có ông Saadi Salama, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhà nước Palestine tại Việt Nam và các cán bộ Đại sứ quán.

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhà nước Palestine tại Việt Nam Saadi Salama trao tặng Huân chương Đại Huân đai, phần thưởng cao quý của Nhà nước Palestine cho đại diện gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas, Đại sứ Saadi Salama đã công bố quyết định và trao Huân chương Đại Huân đai của Nhà nước Palestine truy tặng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhà nước Palestine tại Việt Nam Saadi Salama phát biểu. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Phát biểu tại buổi Lễ, Đại sứ Saadi Salama nhấn mạnh, phần thưởng cao quý này nhằm tôn vinh vị thế lịch sử và sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người bạn lớn của nhân dân Palestine. Việc truy tặng Huân chương là sự ghi nhận, tri ân những đóng góp to lớn của Đại tướng đối với sự nghiệp đấu tranh vì độc lập, tự do của các dân tộc bị áp bức, cũng như trân trọng lập trường nguyên tắc và sự ủng hộ kiên định của Đại tướng đối với cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Palestine. Sự tôn vinh này đồng thời là lời tri ân sâu sắc đối với mối quan hệ đặc biệt giữa Đại tướng Võ Nguyên Giáp và cố Chủ tịch Yasser Arafat, biểu tượng của tình đoàn kết chiến đấu và hữu nghị chân thành giữa hai dân tộc.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đến dự và phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Thay mặt Đảng, Chính phủ và Quân đội nhân dân Việt Nam, Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ xúc động khi tham dự buổi lễ truy tặng Huân chương cao quý cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Quân ủy Trung ương, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam, người "Anh Cả" của Quân đội nhân dân Việt Nam, người đã có những đóng góp quan trọng cho sự nghiệp đấu tranh dành độc lập dân tộc của Việt Nam. Đại tướng Phan Văn Giang trân trọng cảm ơn Nhà nước và Tổng thống Palestine đã quyết định truy tặng Huân chương cao quý cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình cùng các cá nhân nổi bật của Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập cơ quan đại diện Palestine tại Việt Nam. Đây là cử chỉ thể hiện rõ nét quan hệ truyền thống gắn bó giữa hai đất nước, hai dân tộc Việt Nam và Palestine. Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp luôn được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân Palestine ngưỡng mộ; cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của Việt Nam là nguồn cảm hứng lớn lao cho nhân dân Palestine.

Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định quan điểm nhất quán của Việt Nam là luôn ủng hộ sự nghiệp đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Palestine và giải pháp hai nhà nước. Nhân dịp này, Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ tin tưởng, quan hệ Việt Nam và Palestine tiếp tục phát triển tốt đẹp vì lợi ích của nhân dân hai nước, đóng góp tích cực cho hòa bình, hợp tác trong khu vực và trên thế giới.

Ông Võ Hồng Nam, đại diện gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp phát biểu. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Đón nhận phần thưởng cao quý, ông Võ Hồng Nam - đại diện gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp bày tỏ sự xúc động, tự hào khi buổi lễ được tổ chức ấm áp, trọng thể tại chính ngôi nhà số 30 Hoàng Diệu mang nhiều kỷ niệm, đúng vào dịp kỷ niệm 115 năm ngày sinh của Đại tướng.

Nhân dịp này, thông qua Đại sứ Palestine, đại diện gia đình đã trân trọng gửi tặng Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas cuốn sách "Điện Biên Phủ" của Đại tướng Võ Nguyên Giáp được dịch sang tiếng Arab.

Tác giả: Việt Đức

Nguồn tin: Báo Tin tức