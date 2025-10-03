Tạm dừng đón khách viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Cảnh quan thơ mộng khu vực Vũng Chùa - Đảo Yến, nơi yên nghỉ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Ngày 3-10, gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp phát đi thông báo về việc tạm dừng hoạt động đón tiếp cán bộ, nhân dân và du khách đến viếng mộ Đại tướng tại khu vực Vũng Chùa - Đảo Yến thuộc xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình (cũ) – nay là xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị.

Theo đó, do ảnh hưởng của cơn bão số 10 vừa qua, khu vực Vũng Chùa - Đảo Yến có một số hạng mục bị hư hại, cần thời gian để khắc phục, sửa chữa. Trong thời gian này, việc đón tiếp khách viếng mộ sẽ tạm ngưng để đảm bảo an toàn cũng như điều kiện cảnh quan, trật tự tại khu mộ.

Gia đình Đại tướng cho biết sẽ sớm mở cửa trở lại khi công tác khắc phục hoàn tất, để tiếp tục phục vụ đồng bào, cán bộ, chiến sĩ và du khách đến dâng hương, tưởng niệm Đại tướng.

Những năm qua, Khu mộ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trở thành điểm đến linh thiêng, thu hút hàng triệu lượt người dân và du khách cả nước về thăm viếng.

Tác giả: Hoàng Phúc

Nguồn tin: Báo Người lao động