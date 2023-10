Lễ trao giải Giải Bóng đá Môi trường Đô thị toàn quốc lần thứ II-2023

Tham dự lễ trao giải có ông Nguyễn Văn Thông, Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ Nghệ An; Ông Bùi Thành An, Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An; Ông Nguyễn Văn Đệ, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An; Ông Phan Đức Đồng, Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND Thành phố Vinh; Ông Trần Ngọc Tú, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An; Ông Hồ Chí Hưng, Tổng thư ký Hiệp hội Môi trường đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam; TS.LS Đồng Xuân Thụ, Tổng biên tập Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam (Trưởng ban tổ chức giải).

Cùng tham dự còn có một số lãnh đạo sở ban ngành của tỉnh Nghệ An; lãnh đạo Hội Môi trường đô thị và KCN khu vực miền Bắc; miền Trung- Tây Nguyên; miền Nam; lãnh đạo các công ty môi trường đô thị trên toàn quốc.

Phát biểu tổng kết giải, Nhà văn Đặng Vương Hưng, Phó Tổng Biên Tập Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam, Phó Trưởng Ban Tổ chức nhấn mạnh: Giải bóng đá Môi trường đô thị toàn quốc lần thứ 2-2023 đã thành công rất tốt đẹp. Đây là giải bóng đá phong trào nhằm tạo sân chơi bổ ích và lý thú giúp công nhân vệ sinh môi trường có cơ hội giao lưu, học hỏi, nâng cao đời sống tinh thần, rèn luyện sức khỏe, tăng cường thể lực, tăng cường tinh thần đoàn kết, gắn bó để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Nhà văn Đặng Vương Hưng, Phó Tổng Biên Tập Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam, Phó Trưởng Ban Tổ chức giải bóng đá phát biểu tại lễ trao giải.

Buổi lễ được tổ chức sau khi vòng chung kết giải Bóng đá Môi trường Đô thị toàn quốc lần thứ II – 2023 diễn ra và đã tìm ra nhà vô địch của giải.

Cụ thể, vòng chung kết toàn quốc được tổ chức tại thành phố Vinh, Nghệ An trong hai ngày 6 và 7/10/2023 do Tạp chí Môi trường và đô thị Việt Nam phối hơp với Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An thực hiện.

Trước khi đi đến vòng chung kết, giải bóng đá môi trường đô thị toàn quốc lần thứ 2 năm 2023 đã được tổ chức tại 3 khu vực miền Bắc, miền Trung – Tây Nguyên và miền Nam từ tháng 6 năm 2023 với sự tham gia của 31 đội bóng đến từ các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực môi trường đô thị trên toàn quốc.

4 đội bóng xuất sắc nhất của các khu vực bao gồm Đội bóng đến từ Tổng Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương (Vô địch vòng loại miền Nam), Công ty CP Môi trường đô thị Quảng Ngãi (Vô địch vòng loại miền Trung – Tây Nguyên), Ban quản lý các công trình công cộng huyện Lệ Thuỷ - Quảng Bình (Giải Nhì vòng loại miền Trung – Tây nguyên) và Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An (Vô địch vòng loại KV miền Bắc) đã tiến vào vòng chung kết để thi đấu giành chức vô địch.

Sau 2 ngày thi đấu đầy sôi nổi, nhiệt huyết và hào hứng, kết quả chung cuộc Vòng chung kết Giải bóng đá Môi trường Đô thị toàn quốc lần thứ 2 năm 2023 như sau:

Giải vô địch: Tổng Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương Giải Nhì: Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An Giải Ba: Ban quản lý các công trình công cộng huyện Lệ Thuỷ - Quảng Bình Giải Khuyến khích: Công ty CP Môi trường đô thị Quảng Ngãi Vua phá lưới: cầu thủ Trần Thanh Tùng thuộc đội bóng Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An Thủ môn xuất sắc nhất: Thủ môn Nguyễn Thanh Thành thuộc đội bóng Tổng Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương.

Đội vô địch của giải bóng đá Môi trường Đô thị toàn quốc lần 2 - 2023 chụp ảnh ăn mừng sau khi nhận giải.

Trong niềm tự hào của Nhà vô địch, các cầu thủ của đội bóng đá đến từ Tổng công ty cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương đã nâng cao cúp vô địch với sự cổ vũ nhiệt tình của các lãnh đạo, khách mời tham dự buổi lễ trao giải. Buổi lễ đánh dấu một mùa giải thành công tốt đẹp, hứa hẹn một giaỉ bóng đá môi trường đô thị toàn quốc lần thứ 3 đầy hấp dẫn sẽ diễn ra vào năm 2025.

Một số hình ảnh tại buổi bế mạc, trao giải:

Tác giả: Hải Sơn

Nguồn tin: moitruongvadothi.vn