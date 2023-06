Gần 400 cầu thủ 'nhí' tranh tài tại giải bóng đá có lịch sử 25 năm

Thể thao

Chiều ngày 9/6, tại TP Vinh (Nghệ An), Báo Nghệ An phối hợp cùng Sở Văn hoá & Thể thao, Sở GD&ĐT và Công ty cổ phần Thể thao Sông Lam Nghệ An khai mạc giải bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An lần thứ 25.