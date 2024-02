Lâu ngày về quê được bà cho hộp sữa hết hạn và câu nói khiến chàng thanh niên lặng người

Theo đó, chàng trai đi làm xa lâu ngày mới về trở quê thăm bà nội. Khi vừa về đến nhà, bà nội vừa nhìn thấy cháu trai liền mang ra một lốc sữa đã để dành từ lâu cho cháu.

(Nguồn video: Tin 3 phút)

Chàng trai cầm lốc sữa lên và phát hiện ra đã quá hạn sử dụng. Lúc này, chàng trai liền hỏi bà: "Sữa hết hạn rồi sao bà vẫn còn uống ạ?".

Bà trả lời: "Bà đi chợ mua sữa, bà cất lại cho cháu uống nhưng nửa năm rồi cháu chưa về". Câu trả lời của bà khiến chàng trai lặng người, tự cảm thấy bản thân có lỗi thật nhiều khi cứ mải mê ở ngoài kia mà quên đi ở nhà có người luôn ngóng trông mình.

Câu trả lời của bà khiến chàng thanh niên phải lặng người

Không những vậy, chàng trai còn phát hiện ra, bà còn giữ lại tấm ảnh thẻ đã cũ của chàng trai từ thuở học sinh để mỗi lần nhớ cháu, bà lại lôi ra để ngắm nghía.

Câu chuyện xúc động này ngay sau khi xuất hiện trên mạng xã hội lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người đã rưng rưng nước mắt khi nghĩ về người thân của mình, có lẽ, họ cũng như chàng trai, vì quá bận bịu với những dự định và kế hoạch của riêng mình mà quên đi bố mẹ, ông bà ở quê nhà.

Cư dân mạng để lại những bình luận như sau:

"Bà giữ hình cháu để nhớ lấy ra xem... sau này cháu cũng sẽ như vậy, nên về thăm bà nhiều hơn nhé"

"Tự dưng nhớ bà quá, mình ở với bà từ nhỏ, bây giờ lớn rồi đi làm để bà ở nhà một mình, thấy có lỗi làm sao"

"Bà của mình cũng thế, yêu thương con cháu hết mực. Ai còn ông bà nhớ thường xuyên về thăm nom nhé".

Tác giả: Phương Linh

Nguồn tin: saostar.vn