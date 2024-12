Lật xe cứu thương trên đường cao tốc, 9 người thương vong

Your browser does not support the video tag.

Bốn người đã thiệt mạng và năm người khác bị thương vào ngày 1/12 sau khi một chiếc xe cứu thương ở Seoni, bang Madhya Pradesh, Ấn Độ bị lật sau khi đâm phải một người đi bộ.

Vụ tai nạn xảy ra trên đường cao tốc Jabalpur-Nagpur (NH34) thuộc ranh giới đồn cảnh sát Dhuma, ông nói thêm.

"Xe cứu thương đang chở một người bị thương được xác định là Anish Shah từ Kurnool ở Andhra Pradesh về quê nhà của anh ở West Champaran thuộc Bihar.

Hiện trường vụ tai nạn.

Hai tài xế và sáu người thân của anh ta có mặt trên xe cứu thương khi xe đâm vào một người đi bộ tên Ranglal Kulaste, đâm vào một cột điện và sau đó lật ngược lại", sĩ quan cảnh sát phân khu (SDOP) Apoorva Bhalawi cho biết.

Ông xác định những người đã chết là Pratima Shah, Prince Shah, Mukesh Shah và Sunil Shah.

Bhalawi cho biết thêm, năm người bị thương đã được đưa vào bệnh viện tại Jabalpur.

Tác giả: Hải Vân (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn