Lật tẩy tội lỗi 26 năm trước của nữ cán bộ thôn

Sáng 22/8/2024, trưởng thôn Ứng Đức ở huyện La Nguyên, thành phố Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến nhận được điện thoại từ đồn công an xã, hỏi kế toán của Ủy ban thôn là bà Cung Trân có ở thôn không. Nhận được đáp án khẳng định, cảnh sát không tiết lộ gì thêm mà lập tức đến trụ sở thôn.

Khi cảnh sát đến, Cung Trân đang làm việc trên máy tính. Ông Tạ, Bí thư thôn Ứng Đức, kể rằng cảnh sát đưa ra một bức ảnh thời trẻ của bà Trân, cho ít thời gian bàn giao USB và mật khẩu liên quan đến công việc, rồi đưa đi. "Lúc đó chúng tôi hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra", ông Tạ nói.

Nhận tin, chồng bà Trân, ông Trịnh Huy, nhờ người tìm hiểu mới nghe ngóng được vợ có liên quan đến một vụ án lớn.

Ngày 25/8, khi đến đồn cảnh sát để lấy lời khai, ông Tạ được cho biết Cung Trân bị nghi phạm tội giết người ở ngoài địa phương.

Tin tức này nhanh chóng lan truyền khắp miền quê. Đầu tháng 9/2024, Cục Công an thành phố Xích Bích, tỉnh Hồ Bắc, phát thông báo bắt giữ Cung Trân.

26 năm truy tìm hung thủ

Ngày 24/4/1998, người đàn ông họ Chu bị chém chết trong nhà trọ tại ngôi làng ở Xích Mã Cảng, thành phố Bồ Kỳ (nay là thành phố Xích Bích). Qua điều tra hiện trường và thẩm vấn người dân xung quanh, cảnh sát xác định Cung Trân, vợ cũ của nạn nhân, là nghi phạm chính. Cô ta đã biến mất ngay sau án mạng.

Do hạn chế về manh mối và phương tiện kỹ thuật lúc bấy giờ, cảnh sát huy động lực lượng truy tìm nhưng không thu được kết quả. Cuộc điều tra bế tắc.

Trong 26 năm qua, Cục Công an thành phố Xích Bích xếp vụ án này vào danh sách án trọng điểm, nhiều lần lập tổ nghiên cứu đặc biệt. Cảnh sát không ngừng theo dõi tung tích của Cung Trân, bí mật giám sát các thành viên trong gia đình, nhất là vào các dịp lễ Tết và khi con gái Trân lấy chồng.

Cung Quốc (em trai của Cung Trân) chia sẻ với truyền thông rằng trong hơn 20 năm kể từ án mạng xảy ra, gần như năm nào ông cũng bị triệu tập tham dự các chiến dịch truy bắt của cảnh sát. Mãi đến năm 2022, thông qua máy trắc nghiệm nói dối, cảnh sát mới xác nhận rằng ông thực sự không rõ tung tích của chị gái.

Tháng 7/2024, vụ án có bước ngoặt quan trọng. Nhờ sự hỗ trợ của Sở Công an tỉnh Hồ Bắc, thông qua phân tích và phán đoán, Đội Điều tra Hình sự thuộc Cục Công an thành phố Xích Bích phát hiện Cung Trân đang ở huyện La Nguyên, tỉnh Phúc Kiến. Đội đặc nhiệm đã phối hợp cảnh sát địa phương bắt giữ bà Trân vào 22/8/2024 và áp giải về Cục Công an thành phố Xích Bích vài ngày sau.

Theo báo cáo, khi bị cảnh sát thẩm vấn, Cung Trân đã thú nhận tội ác. Bà ta khai rằng sau khi ly hôn, chồng cũ họ Chu liên tục quấy rối mình và gia đình do mâu thuẫn tình cảm. Sáng sớm 24/4/1998, Trân cãi nhau dữ dội với Chu tại nhà trọ. Trong lúc đôi bên vật lộn đánh nhau, bà ta sát hại Chu bằng dao làm bếp.

Kẻ đào tẩu trở thành cán bộ thôn

Sau khi gây án, Trân chạy trốn đến nhiều nơi như Vũ Hán và Ngạc Châu ở tỉnh Hồ Bắc, tỉnh Vân Nam...

Năm 2000, qua người quen giới thiệu, Trân gặp và kết hôn với Trịnh Huy, người đàn ông 35 tuổi ở La Nguyên, Phúc Kiến. Trân theo chồng đến sống ở La Nguyên, sinh hai con. Bà ta dùng chứng minh thư của chị gái Cung Nghi để che giấu thân phận.

"Lúc đó, gia đình tôi không khá giả, bố mẹ đã già, tôi có thể lấy được vợ đã là may mắn. Tôi không hỏi nhiều về quá khứ của cô ấy", ông Huy nói. Lúc mới cưới, Trân thi thoảng bộc lộ tính khí nóng nảy, hai người thường xuyên cãi vã.

Kết hôn hơn 20 năm, trong mắt ông Huy, bà Trân là người rất chăm chỉ, chịu khó. Trong thời gian rảnh rỗi sau mùa vụ, bà Trân thường đến nhà máy khai thác đá gần nhà để giúp vận chuyển và đóng gói, kiếm thêm thu nhập, không quản ngại thời tiết nóng nực và công việc nặng nhọc.

Năm 2009, trình độ học vấn của những người ở lại quê hương nhìn chung không cao, Bí thư thôn Ứng Đức lúc ấy thấy Cung Trân "rất thông minh" và viết chữ đẹp nên cho làm kế toán.

Để thuận tiện cho công việc, bà Trân tự học cách sử dụng máy tính ở tuổi hơn 50, học cả tiếng địa phương La Nguyên để giao tiếp trôi chảy với người cao tuổi trong làng.

Cung Trân giữ chức vụ kế toán Ủy ban thôn vào năm 2010, bắt đầu kiêm nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban thôn và Chủ tịch Hội Phụ nữ thôn vào năm 2013. Năm 2021, do tuổi tác, bà Trân rút khỏi các chức vụ khác, chỉ giữ chức vụ kế toán.

Án mạng sau mâu thuẫn tình ái

Theo cáo trạng của VKSND thành phố Hàm Ninh, vào ngày 17/12/1994, Trân và Chu đăng ký kết hôn. Cả hai đều từng trải qua một lần đổ vỡ trước khi đến với nhau.

Ngày 16/5/1997, do mâu thuẫn tình cảm, hai người nộp đơn xin ly hôn. Ngày 8/3/1998, Trân chuyển khỏi nhà Chu, thuê trọ nơi khác. Nhưng sau khi hoàn tất thủ tục ly hôn vào ngày 24/3 cùng năm, Chu vẫn thường xuyên đến ở tại nhà trọ của Trân.

Một nữ đồng nghiệp của Trân cho biết sau ly hôn, Chu nhiều lần đến nơi làm việc của vợ cũ, có ý muốn tái hợp, nhưng Trân tỏ ra hờ hững. Khi đó, Trân tâm sự rằng không thể chung sống hòa hợp với Chu vì tính cách bất đồng, anh ta còn có vấn đề về thần kinh.

Một cảnh sát từng tham gia điều tra án, hiện đã nghỉ hưu, cũng nhận xét Chu "thần kinh không được bình thường lắm".

Năm đó, sau án mạng, bố Chu từng đề cập đến lý do khiến con trai ông gặp vấn đề về tâm thần trong bản tường trình. Theo đó, vào đêm khuya 1/4/1998, khi Chu và Trân đang ngủ, một nam đồng nghiệp họ Châu của Trân đến gõ cửa, gọi cô để lấy chìa khóa rồi bỏ đi. Sau đó, Chu bắt đầu tra hỏi về quan hệ giữa hai người.

"Dưới tình huống không thể chối cãi, Trân thừa nhận chuyện tình cảm với Châu, thú thật về việc đã quan hệ tình dục với anh ta. Từ đó, Chu bị kích thích tinh thần và tâm lý nghiêm trọng, dẫn đến mắc chứng tâm thần phân liệt, thi thoảng bị co rút tay chân, suy giảm trí nhớ và mất khả năng ngôn ngữ", bố Chu viết.

Trong bản khai, Trân cũng nêu nội dung tương tự với bố Chu về bệnh tình của chồng cũ: "Sự xuất hiện đột ngột của Châu vào tối 1/4 khiến Chu bị tâm thần phân liệt, bắt đầu cãi nhau với tôi và đòi bồi thường. Không còn cách nào, tôi đành tìm Châu yêu cầu giải quyết. Anh ta đã đồng ý bồi thường toàn bộ chi phí khám bệnh cho Chu và xin lỗi trực tiếp".

Sự xuất hiện của Châu khiến mâu thuẫn giữa Chu và Trân trở nên gay gắt hơn.

"Tôi không ngờ sau khi đồng ý, Châu lại không đưa một xu, khiến Chu ngày đêm quấy rầy, ép buộc, mắng mỏ tôi. Từ đêm 1/4 đến khi xảy ra sự việc, anh ta không cho tôi ngủ suốt nhiều ngày. Nhất là mấy ngày cuối, mỗi khi tôi thiếp đi, anh ta lại nhìn chằm chằm, đặt tay lên cổ tôi nhưng đều bị tôi đẩy ra", Trân khai.

Đồng nghiệp cũ của Trân kể rằng thấy Chu túm cổ Trân ấn vào tường khi anh ta tìm đến công ty, nhưng Trân không hề chống trả. Đối mặt với những đồng nghiệp muốn can ngăn, Chu đe dọa không chỉ "giết" Trân mà còn cả chị gái và cháu trai cô.

Đêm trước án mạng, Chu đội mưa lớn đến nhà trọ của Trân, hai người lại cãi nhau.

Cáo trạng nêu, vào khoảng 2h ngày 24/4/1998, Chu cãi vã và đánh nhau với Trân tại nhà trọ vì Trân có quan hệ tình dục với người khác. Trân cầm dao làm bếp chém vào đầu, lưng, cánh tay và các bộ phận khác của Chu, tổng cộng 16 nhát. Sau khi ngừng đuổi chém chồng cũ, Trân không thực hiện bất kỳ biện pháp cấp cứu nào cho Chu. Khoảng 6h hôm đó, Trân khóa cửa và bỏ trốn khỏi hiện trường.

Theo kết quả giám định, Chu tử vong vì sốc giảm thể tích máu do bị chém nhiều nhát bằng vũ khí sắc nhọn.

Trân kể với luật sư rằng đêm đó bị Chu đánh liên tiếp và bóp cổ, dùng dao chém vì không thở được. Tuy nhiên, lời khai này chưa được tòa án điều tra xác minh.

Tháng 5, VKSND thành phố Hàm Ninh đệ đơn khởi tố Cung Trân, cho rằng bà này đã dùng dao chém người khác nhiều lần gây tử vong, phải chịu trách nhiệm hình sự về tội Cố ý giết người.

Tòa chưa xét xử vụ án.

