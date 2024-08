Lập giả hồ sơ thai sản để trục lợi bảo hiểm, 37 phụ nữ và 1 giám đốc bị khởi tố

Vietnamnet đưa tin, ngày 21/8, Công an tỉnh Hà Nam cho biết, đơn vị đã khởi tố 38 bị can (37 bị can là lao động nữ hưởng chế độ thai sản, 1 bị can là Giám đốc Công ty TNHH thương mại xây dựng Havico) vì liên quan đến việc lập giả hồ sơ thai sản để trục lợi bảo hiểm.

Trong số này, 28 bị can đã nộp lại số tiền gần 2 tỷ đồng trong tổng số gần 4 tỷ đồng chiếm đoạt của Quỹ Bảo hiểm xã hội.

Cơ quan chức năng lấy lời khai đối tượng Mạnh. Nguồn ảnh: Công an tỉnh Hà Nam.

Thông tin thêm trên Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Hà Nam, tháng 6/2020, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và mang thai con thứ tư, Phạm Hải Yến, trú tại Tp.Phủ Lý, tỉnh Hà Nam buộc phải nghỉ việc và dừng đóng bảo hiểm xã hội. Trong thời gian này, Yến được Phạm Hùng Mạnh - Giám đốc Công ty TNHH thương mại xây dựng Havico khuyên gửi sổ bảo hiểm đến công ty của mình, giả lập hợp đồng lao động để được tiếp tục tham gia đóng bảo hiểm xã hội. Với suy nghĩ đơn giản vì bỗng nhiên có người giúp đỡ, Yến đã vui vẻ nhận lời.

Khác với Yến, Nguyễn Thị Phương Hạnh, trú tại Tx.Duy Tiên, tỉnh Hà Nam lại là người chủ động liên hệ với Phạm Duy Mạnh để được đóng bảo hiểm xã hội.

Như vậy, dù không phải là người lao động của Công ty TNHH thương mại xây dựng Havico, không có bất kì ngày làm việc chính thức nào, thế nhưng với hồ sơ được hợp thức hóa bằng cách lập hợp đồng lao động, chấm công và khai khống bảng lương những người này vẫn được tham gia đóng bảo hiểm xã hội và chi trả đầy đủ các chế độ theo quy định của Luật Bảo hiểm.

Theo đó, Phạm Hùng Mạnh là kẻ thông đồng, hướng dẫn các bị can nói trên thực hiện hành vi vi phạm.

Tại cơ quan điều tra, dù luôn tìm mọi cách quanh co nhằm chối tội, thế nhưng Mạnh đã phải thừa nhận hành vi gian lận để trục lợi bảo hiểm cho 37 trường hợp là các phụ nữ mang thai với số tiền mà đơn vị bảo hiểm xã hội đã phải chi trả là gần 4 tỷ đồng.

