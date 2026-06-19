Lập 3 tổ chốt chặn 24/24 giờ ngăn chặn khai thác vàng trái phép tại khe Huồi Lúc

Một lán trại của vàng tặc bị cơ quan chức năng phát hiện. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 19/6, ngay sau loạt bài phản ánh của TTXVN về tình trạng khai thác vàng trái phép tại khe Huồi Lúc, xã Yên Na (Nghệ An), chính quyền địa phương đã khẩn trương thành lập 3 tổ chốt chặn hoạt động 24/24 giờ nhằm kiểm tra, ngăn chặn và xử lý các hành vi khai thác khoáng sản trái phép.

Theo quyết định của Ủy ban Nhân dân xã Yên Na, các tổ chốt chặn làm nhiệm vụ kiểm tra, xử lý tổ chức, cá nhân khai thác lâm sản, khoáng sản trái phép tại khu vực khe Huồi Lúc, bản Hạt. Thành phần tham gia gồm lực lượng Công an, Quân sự, Kiểm lâm, Ban Quản lý rừng phòng hộ và Ban quản lý bản Hạt.

Trước đó, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Yên Na cùng đoàn công tác liên ngành đã trực tiếp kiểm tra hiện trường, rà soát và xác minh thông tin phản ánh.

Chiều 18/6, địa phương tổ chức cuộc họp khẩn để đánh giá tình hình và triển khai các giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn hoạt động khai thác vàng trái phép.

Ủy ban Nhân dân xã giao các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát địa bàn; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân không tham gia hoặc tiếp tay cho hoạt động khai thác khoáng sản trái phép; đồng thời phối hợp tổ chức truy quét, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Ông Nguyễn Thành Dũng, Trưởng ban Quản lý rừng phòng hộ Tương Dương cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin từ báo chí, đơn vị đã thành lập tổ kiểm tra thực địa, rà soát công tác quản lý bảo vệ rừng, tăng cường tuần tra tại các khu vực trọng điểm và phối hợp với chính quyền địa phương cùng các lực lượng chức năng làm rõ nội dung phản ánh.

Quan điểm của đơn vị là kiên quyết xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm pháp luật về lâm nghiệp, khoáng sản và xâm hại tài nguyên rừng. Việc thành lập các tổ chốt chặn ngay cửa khe Huồi Lúc được xem là giải pháp cấp bách, thể hiện quyết tâm của chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng trong việc bảo vệ tài nguyên rừng, ngăn chặn tình trạng khai thác vàng trái phép trên địa bàn.

Trước đó, ngày 18/6, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Nghệ An đã có văn bản yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Yên Na khẩn trương kiểm tra, xác minh nội dung phản ánh về tình trạng khai thác vàng trái phép; xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định.

Sở cũng đề nghị địa phương kịp thời báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh và Công an tỉnh để được chỉ đạo, hỗ trợ trong trường hợp vượt thẩm quyền; đồng thời gửi kết quả kiểm tra, xử lý về Ủy ban Nhân dân tỉnh và các cơ quan liên quan trước ngày 28/6/2026./.

Tác giả: Xuân Tiến - Văn Tý

Nguồn tin: vietnamplus.vn