Triệu tập kẻ khai thác vàng trái phép khiến người làm thuê tử vong

Ngày 11/3, đại diện Công an huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu cho biết, đơn vị vừa triệu tập Lò Văn Ương (49 tuổi, trú tại xã Noong Hẻo, huyện Sìn Hồ) để làm rõ hành vi khai thác khoáng sản trái phép.

Ương là kẻ chủ mưu thuê nhân công người địa phương hoạt động thăm dò, khai thác vàng trái phép ở khu vực bãi 6, bãi 7 thuộc xã Noong Hẻo, huyện Sìn Hồ vào cuối tháng 2/2024.

Theo tài liệu điều tra, từ tháng 8/2023, Ương đã cùng 6 người khác góp tiền mua phương tiện, tuyển “phu” lén lút đến khu vực xã Noong Hẻo khai thác vàng. Điểm mỏ trên đã bị chính quyền đánh sập từ năm 2022.

Lò Văn Ương thời điểm bị bắt giữ. (Ảnh: CACC)

Quá trình khai thác, Ương cùng đồng bọn thu được số lượng lớn vàng, nhiều lần mang đến bán cho tiệm vàng Tuấn Tuyền (TP Lai Châu) và một số cửa hàng vàng khác, thu được hơn 6 tỷ đồng.

Trong quá trình khai thác, người làm thuê cho Ương là Lò Văn Hại bị trượt chân rơi xuống hang sâu dẫn đến tử vong tại chỗ.

Sau khi sự việc xảy ra, Ương đã tự thỏa thuận, thống nhất đền bù cho gia đình anh Hại 250 triệu đồng. Ương đưa trước 150 triệu đồng và nói 100 triệu đồng sẽ gửi sau.

Đến 8/3, gia đình đưa thi thể nạn nhân về khâm liệm, chôn cất tại nghĩa trang bản Noong Hẻo 1, xã Noong Hẻo.

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Giang cũng ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Dương Văn Cảnh (trú tại phường Tân Lập, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) và Đoàn Quang Huy (SN 1982, ở Thái Nguyên) để điều tra hành vi vi phạm quy định về khai thác tài nguyên.

Đây là kết quả điều tra vụ án "Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên" được phát hiện ngày 19/8/2023 tại xã Tiên Kiều, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang.

Theo đó, từ cuối tháng 7/2023, Huy đã bàn bạc với Cảnh để thuê người về khai thác vàng tại điểm mỏ thuộc Công ty Cổ phần đầu tư và khai thác khoáng sản Mê Linh.

Điểm mỏ trên đã bị tạm dừng hoạt động từ tháng 11/2022. Trong quá trình khai thác, người làm thuê cho Cảnh là Thò Mí Cơ (SN 2007, trú tại xã Sủng Trái, huyện Đồng Văn) bị rơi xuống giếng trong hầm lò dẫn đến tử vong.

Tác giả: VIÊN MINH

Nguồn tin: vtcnews.vn