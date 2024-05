Tham dự buổi lễ có các đồng chí Tỉnh ủy viên: Bùi Đình Long –Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng An toàn vệ sinh lao động tỉnh; Kha Văn tám –Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; Đoàn Hồng Vũ – Giám đốc Sở LĐ,TB&XH; đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành, huyện, thành, thị; lãnh đạo các doanh nghiệp.

Các đại biểu dự Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

Với quan điểm con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển, bảo đảm an toàn và vệ sinh lao động, chăm lo cải thiện điều kiện lao động, phòng ngừa tai nạn lao động (TNLĐ), bệnh nghề nghiệp, bảo vệ sức khoẻ người lao động… là chính sách kinh tế - xã hội lớn của Đảng và Nhà nước; công tác an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) luôn được coi là một nhiệm vụ quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Trong năm 2023, Nghệ An đã có 04/06 mục tiêu về ATVSLĐ đạt và vượt so với kế hoạch: 100% số vụ tai nạn lao động chết người được khai báo, điều tra, xử lý theo quy định pháp luật; 100% làng nghề, hợp tác xã được tiếp cận thông tin phù hợp về ATVSLĐ; 100% người lao động đã xác nhận bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được bồi thường, trợ cấp, điều trị và phục hồi chức năng lao động theo quy định của pháp luật; 100% số người làm công tác quản lý, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác ATVSLĐ cấp huyện, thị xã, thành phố và trong các khu kinh tế, khu công nghiệp được tập huấn nâng cao năng lực, cập nhật kiến thức về ATVSLĐ.

Các Sở, ngành, địa phương đã tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác ATVSLĐ trực tiếp tại các đơn vị, doanh nghiệp; chú trọng hướng dẫn, đôn đốc các doanh nghiệp triển khai công tác tự kiểm tra tại đơn vị.

Ông Trịnh Quốc Đoan – Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nghệ An phát biểu hưởng ứng Tháng hành động ATVSLĐ

Trong năm, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 14 vụ TNLĐ, làm 8 người chết. Đặc biệt, trong năm phát hiện có nhiều người lao động từng làm việc, đang làm việc tại Công ty TNHH Châu Tiến ở KCN Nam Cấm bị bệnh phổi Silic nghề nghiệp, trong đó đã có 5 người chết... Các vụ TNLĐ, bệnh nghề nghiệp do nhiều nguyên nhân, nhưng qua điều tra cho thấy nguyên nhân chủ quan vẫn là chủ yếu, như người sử dụng lao động chưa quan tâm việc huấn luyện ATVSLĐ cho người lao động, ít tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp cho người lao động, thiếu quan trắc môi trường lao động; vi phạm quy chuẩn kỹ thuật an toàn, thiếu kiểm tra, giám sát; người lao động còn chủ quan, thiếu ý thức phòng ngừa tai nạn lao động, vi phạm quy trình làm việc an toàn. Hậu quả từ các vụ TNLĐ, bệnh nghề nghiệp đã làm cho người lao động thiệt mạng, bị thương, có người bị tàn phế suốt đời, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội, ảnh hưởng môi trường đầu tư, gây thiệt hại về kinh tế đối với người sử dụng lao động, ảnh hưởng đến đời sống, việc làm và thu nhập của người lao động trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long trao tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho các doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong công tác ATVSLĐ

Năm 2024, Tháng hành động về ATVSLĐ với chủ đề: “Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và trong chuỗi cung ứng”, chủ đề của Tháng Công nhân là “Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết”. Với mục đích tạo cao điểm về các hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức và sự tuân thủ pháp luật về ATVSLĐ, đồng thời thúc đẩy các chương trình hành động cụ thể về ATVSLĐ.

Bên cạnh đó, thông qua các hoạt động Tháng Công nhân nhằm phát huy vai trò tiên phong của đội ngũ đoàn viên, người lao động trong hoạt động đổi mới sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật nâng cao năng suất lao động, hiệu quả công tác; tiếp tục công tác chăm lo, hỗ trợ, bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, người lao động; xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ; thúc đẩy phát triển cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tăng trưởng kinh tế, góp phần đảm bảo việc làm và cải thiện thu nhập, đời sống của Đoàn viên, người lao động. Đẩy mạnh xây dựng tổ chức, thành lập các công đoàn cơ sở, phát triển đoàn viên, đưa Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp sớm đi vào cuộc sống.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Kha Văn Tám phát biểu tại Lễ hưởng ứng

Để Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng công nhân năm 2024 thiết thực và hiệu quả, tại buổi lễ phát động, đồng chí Kha Văn Tám - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh đề nghị các cơ quan, ban, ngành, thủ trưởng các cấp, các doanh nghiệp, các cấp công đoàn và người lao động trên địa bàn tỉnh cần tập trung chỉ đạo và triển khai tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân một cách thiết thực, ý nghĩa, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, doanh nghiệp. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về ATVSLĐ; các cơ quan, ban, ngành từ tỉnh đến cơ sở phối hợp có hiệu quả trong việc triển khai thực hiện pháp luật ATVSLĐ.

Thường xuyên thông tin, tuyên truyền, tập huấn, huấn luyện về ATVSLĐ nhằm nâng cao nhận thức cho các cấp, các ngành, doanh nghiệp và nhân dân. Chú trọng hướng đến đối tượng là người lao động làm công việc có nhiều yếu tố nguy hiểm, có hại; người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động trong các làng nghề, hợp tác xã.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về lao động, ATVSLĐ, Bảo hiểm xã hội; biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân thực hiện tốt; xử lý nghiêm các doanh nghiệp vi phạm pháp luật.

Đối với chủ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh đề nghị các cơ sở, doanh nghiệp phải thực sự quan tâm, thực hiện nghiêm túc và đầu tư đúng mức về công tác ATVSLĐ, coi trọng công tác huấn luyện, tự huấn luyện, tự kiểm tra về ATVSLĐ của đơn vị mình. Đối với người lao động phải chấp hành nghiêm nội quy, quy trình, biện pháp làm việc an toàn, tự mình phòng tránh rủi ro, tai nạn, bệnh nghề nghiệp.

Các cấp công đoàn trên địa bàn toàn tỉnh tiếp tục phối hợp cùng doanh nghiệp triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua do tổ chức công đoàn phát động; tiếp tục tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao nhằm tăng cường tình đoàn kết và nâng cao đời sống tinh thần cho đoàn viên, người lao động. Tổ chức tuyên truyền vận động thành lập công đoàn cơ sở, phát triển đoàn viên vào dịp cao điểm trong Tháng công nhân. Phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng, kết nạp. Biểu dương, khen thưởng kịp thời người lao động, những tập thể có sáng kiến hiệu quả, thành tích nổi bật, mang lại lợi ích cho doanh nghiệp và xã hội.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Kha Văn Tám và Giám đốc Sở LĐ,TB&XH Đoàn Hồng Vũ tặng quà cho người lao động khó khăn

Dịp này, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Kha Văn Tám đã trao Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho Công đoàn Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh trong phong trào thi đua “Xanh – sạch – đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”

Tỉnh Nghệ An đặt ra mục tiêu, năm 2024: - Giảm 4% tần suất tai nạn lao động chết người so với năm 2023. - 100% số vụ tai nạn lao động chết người được khai báo, điều tra, xử lý theo quy định pháp luật. - 100% làng nghề, hợp tác xã được tiếp cận thông tin phù hợp về ATVSLĐ. - Phấn đấu tăng thêm 3% số người tham gia bảo hiểm TNLĐ, bệnh nghề nghiệp. - 100% người lao động đã xác nhận bị TNLĐ, bệnh nghề nghiệp được bồi thường, trợ cấp, điều trị và phục hồi chức năng lao động theo quy định của pháp luật. - 100% số người làm công tác quản lý, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác ATVSLĐ cấp huyện, thị xã, thành phố và trong các khu kinh tế, khu công nghiệp được tập huấn nâng cao năng lực, cập nhật kiến thức về ATVSLĐ.

Tác giả: PT

Nguồn tin: nghean.gov.vn