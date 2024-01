Lãnh đạo tỉnh tiếp Đoàn công tác Ban Trị sự giáo hội Phật giáo tỉnh tới thăm và chúc Tết

Cùng tham dự buổi tiếp có các đồng chí: Nguyễn Đức Trung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Bí thư Tỉnh ủy; Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn Như Khôi – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các Sở, ban, ngành có liên quan.

Quang cảnh buổi tiếp

Thay mặt Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu đã thông tin đến các đồng chí lãnh đạo tỉnh về hoạt động phật sự năm 2023, trong đó có hoạt động an sinh xã hội. Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu cho biết, trong năm qua, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh cùng đồng bào phật tử đã đóng góp được hơn 24 tỷ đồng vào hoạt động an sinh xã hội.

Hưởng ứng Thư kêu gọi của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh đã kêu gọi tăng ni phật tử đóng góp 3,4 tỷ đồng để cùng với cấp ủy, chính quyền tỉnh Nghệ An chăm lo Tết cho các gia đình chính sách, các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, những người yếu thế để cùng được hưởng niềm vui chung trong dịp Tết cổ truyền dân tộc. Số tiền này đã được Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh trao cho Ủy ban MTTQ tỉnh tại Chương trình Tết vì người nghèo vào tối hôm qua (21/01).

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu – Trưởng Ban trị sự Giáo hội tỉnh chúc Tết tới Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh

Ngoài ra, năm 2023, hưởng ứng lời kêu gọi Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Hội đồng trị sự Giáo hội Việt Nam đã kêu gọi tăng ni phật tử trong toàn quốc ủng hộ 150 căn nhà sẽ xây dựng trong năm nay, trong đó Giáo hội Phật giáo tỉnh Nghệ An đã kêu gọi ủng hộ 2 căn nhà cho bà con tỉnh Điện Biên và các tỉnh vùng Tây Bắc để giúp người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn có những căn nhà vững chãi chống chịu trước thiên tai.

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu – Trưởng Ban trị sự Giáo hội tỉnh tặng quà chúc Tết Tỉnh ủy

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu – Trưởng Ban trị sự Giáo hội tỉnh tặng quà chúc Tết UBND tỉnh

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu – Trưởng Ban trị sự Giáo hội tỉnh tặng quà chúc Tết HĐND tỉnh

Nhân dịp này, thay mặt Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu cảm ơn sự quan tâm, ủng hộ, giúp đỡ của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các Sở, ban, ngành đoàn thể để Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh hoàn thành nhiệm vụ phật sự của mình. Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu – Trưởng Ban trị sự Giáo hội tỉnh gửi lời chúc đến các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các Sở, ban, ngành một năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng và xây dựng tỉnh Nghệ An ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý thông tin đến Hòa Thượng Thích Thanh Nhiễu cùng phái đoàn những kết quả nổi bật của tỉnh Nghệ An trong năm 2023

Gửi lời cảm ơn và lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất đến phái đoàn Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý đã thông tin khái quát về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và những kết quả nổi bật đạt được trong năm 2023.

Tuy phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức, song với tinh thần đoàn kết, quyết tâm, nỗ lực lớn của hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, kinh tế - xã hội tỉnh nhà đạt được kết quả tích cực, toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 7,14%, đứng thứ 26 cả nước. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn vượt mốc 20.000 tỷ đồng. Hai năm liền, Nghệ An được nhắc đến là một trong những điểm sáng về thu hút đầu tư, nhất là thu hút đầu tư FDI.

Cùng với phát triển kinh tế, tỉnh cũng rất chăm lo đến các hoạt động văn hóa, xã hội. Y tế của Nghệ An vẫn đứng ở tốp đầu khu vực và cả nước, giáo dục mũi nhọn đứng ở tốp 2. Các hoạt động văn hóa từ tỉnh đến cơ sở được tổ chức bài bản, tiết kiệm để lại ấn tượng cũng như tình cảm tốt đẹp và nâng cao đời sống tinh thần của người dân. Đặc biệt trong năm nay tỉnh đã tổ chức tốt nhiều hoạt động an sinh xã hội, nhất là Chương trình hỗ trợ xây dựng nhà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Đến 31/12/2023, toàn tỉnh đã xây dựng mới, sửa chữa 7.517 ngôi nhà. Ngoài 80 tỷ đồng được hưởng từ nguồn lực các Chương trình MTQG, tỉnh đã vận động các tổ chức, cá nhân hảo tâm được 324 tỷ đồng... Quốc phòng - an ninh được giữ vững; hoạt động đối ngoại được tăng cường, mở rộng; khối đại đoàn kết được củng cố và tăng cường.

Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Có được kết quả đó, cùng với sự nỗ lực chung của cả hệ thống Chính trị, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thì trong đó có vai trò và đóng góp quan trọng, tích cực từ phía Giáo hội Phật giáo tỉnh và các phật tử.

Phật giáo là một trong những tôn giáo lớn luôn đồng hành cùng sự phát triển của đất, nước, dân tộc cũng như của tỉnh Nghệ An. Theo thống kê, đến nay trên địa bàn tỉnh có hơn 70 ngôi chùa với trên 200.000 phật tử. Bí thư Tỉnh ủy bày tỏ vui mừng trước sự phát triển lớn mạnh của Phật giáo trên địa bàn tỉnh và cảm nhận được vai trò của Ban trị sự, các Tăng, Ni trong việc giáo dục các phật tử, những người yêu mến Phật giáo về tình yêu thương và những giá trị nhân văn trong cuộc sống. Ban trị sự đã tổ chức được nhiều hoạt động ý nghĩa để đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng, tâm linh của các phật tử và được nhân dân đồng tình, ủng hộ như cầu siêu, tổ chức lễ Phật đản, lễ Vu lan báo hiếu... tạo đời sống tinh thần phong phú.

Cùng với hoạt động phật sự, các hòa thượng, tăng ni đã hướng dẫn các phật tử tham gia tích cực vào các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là hoạt động nhân đạo, từ thiện và lan tỏa rộng khắp, đóng góp vào hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn và cả nước. Nhiều ngôi chùa, đạo tràng cũng đã vận động tăng ni, phật tử tham gia giải phóng mặt bằng, hiến đất mở đường, xây dựng nông thôn mới...

Lãnh đạo tỉnh tặng quà Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý ghi nhận và cảm ơn những đóng góp tích cực của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, các hoạt động an sinh xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng và an ninh trật tự trên địa bàn.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng quà cho các Hòa thượng, Tăng, Ni trong Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh

Thông tin về những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024 của tỉnh như triển khai thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TƯ của Bộ Chính trị, Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050; các dự án, công trình trọng điểm... Bí thư Tỉnh ủy cho biết rất cần sự hợp tác, ủng hộ của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh; mong muốn các Hòa thượng, Tăng, Ni, phật tử tiếp tục phát huy tinh thần “hộ quốc an dân” với phương châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”, thực hiện tốt các phong trào thi đua, nhất là phong trào xây dựng NTM gắn với đô thị văn minh.

Bí thư Tỉnh ủy cũng bày tỏ mong muốn các Hòa thượng, Tăng, Ni luôn thực hành là tấm gương về bậc chân tu để đưa Phật giáo Nghệ An ngày càng phát triển, trở thành điểm sáng trong hệ thống Phật giáo cả nước.

Về phía Tỉnh sẽ luôn quan tâm chỉ đạo các cấp, các ngành tiếp tục làm tốt các mặt công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, nhất là giải quyết kịp thời các nhu cầu chính đáng của Giáo hội, tạo điều kiện thuận lợi để Phật giáo Nghệ An phát triển bền vững, đạt được nhiều thành tựu trong mọi công việc Đạo và Đời.

Trong niềm hân hoan phấn khởi đầu năm mới 2024 và chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý chúc Hoà thượng Thích Thanh Nhiễu cùng các vị Hòa thượng, Tăng, Ni, phật tử năm mới mạnh khỏe, hoan hỉ và an lạc.

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn