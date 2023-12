Lãnh đạo tỉnh Nghệ An thăm, chúc mừng Bộ Tư lệnh Quân khu 4

Đoàn đại biểu gồm các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đức Trung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Tiếp đoàn có đồng chí Trung tướng Hà Thọ Bình – Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 4 và lãnh đạo các cơ quan Quân khu.

Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh thăm và chúc mừng Bộ Tư lệnh Quân khu 4

Đến thăm và chúc mừng Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý khẳng định, năm 2023, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Nghệ An luôn nhận được sự giúp đỡ, hỗ trợ rất quan trọng của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân 4; đây là một trong những điểm tựa vững chắc trong quá trình phát triển của tỉnh. Nhất là việc dự báo, cung cấp nhiều thông tin rất cần thiết, quý báu, kịp thời giúp tỉnh làm chủ tình hình, giữ yên địa bàn, giải quyết tốt các vấn đề nảy sinh từ cơ sở.

Đồng thời, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã ủng hộ, chia sẻ với tỉnh trong việc thẩm định hoặc đề xuất Bộ Quốc phòng có ý kiến đối với các dự án phát triển kinh tế - văn hóa – xã hội của tỉnh có liên quan đến yếu tố quốc phòng; phối hợp với tỉnh trong tổ chức các hoạt động đón tiếp các đoàn đại biểu của nước bạn Lào đến thăm, làm việc, học tập, nghỉ dưỡng trên địa bàn; chỉ đạo, phối hợp tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ; cử cán bộ, chiến sỹ, phương tiện hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai… Năm 2023 tiếp tục là một năm yên bình trên địa bàn tỉnh Nghệ An, không có vụ việc nóng, bị động, bất ngờ xảy ra. Chủ quyền biên giới trên biển, trên bộ, trên không được giữ vững. Các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng được duy trì thực hiện nghiêm, đảm bảo theo kế hoạch, chế độ quy định.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ, hỗ trợ quan trọng, hiệu quả của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đối với tỉnh trong thời gian vừa qua

Qua đó, tạo điều kiện rất thuận lợi để tỉnh tập trung phát triển kinh tế - xã hội và đã đạt được những kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực. Tỉnh đã hoàn thành và vượt kế hoạch 25/28 chỉ tiêu chủ yếu đề ra. Kinh tế duy trì được đà tăng trưởng khá, ước đạt 7,14%, đứng thứ 26 trong cả nước; đứng thứ 3 trong khu vực Bắc Trung Bộ. Thu hút đầu tư là điểm sáng nổi bật, năm thứ 2 liên tiếp đứng trong tốp 10 địa phương thu hút đầu tư FDI lớn nhất cả nước... Các lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; nhất là đã triển khai hiệu quả Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người khó khăn về nhà ở, tính đến nay, đã thực hiện được 7.148 căn. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được quan tâm chăm lo đúng mức và đạt được nhiều kết quả tích cực…

Thay mặt Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Nghệ An, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý cảm ơn những tình cảm, sự quan tâm, giúp đỡ, hỗ trợ quan trọng, hiệu quả của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đối với tỉnh trong suốt thời gian vừa qua.

Bí thư Tỉnh ủy cho biết, năm 2024, tỉnh Nghệ An sẽ tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TƯ của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; đây là thời cơ, vận hội mới để Nghệ An phát triển trở thành tỉnh khá của cả nước. Đồng thời, tỉnh tập trung chuẩn bị tốt mọi mặt để thực hiện một loạt các nhiệm vụ lớn, quan trọng như: Chuẩn bị Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2025 – 2030; triển khai sáp nhập địa giới hành chính giai đoạn 2; khởi công các dự án lớn như Cảng nước sâu Cửa Lò, mở rộng sân bay Quốc tế Vinh. Những nhiệm vụ đó sẽ đặt ra không ít khó khăn, thách thức.

Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Nghệ An mong muốn Quân khu 4 tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, đồng hành cùng tỉnh trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ quan trọng đó, nhất là việc ủng hộ tỉnh trong các chủ trương lớn về đầu tư phát triển kinh tế - xã hội; có tiếng nói với Trung ương, Bộ Quốc phòng ủng hộ tỉnh trong việc tham mưu Chính phủ trình Quốc hội ban hành Nghị quyết cơ chế đặc thù cho tỉnh theo tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TƯ của Bộ Chính trị; hỗ trợ tỉnh trong công tác thông tin, chia sẻ, xử lý các vấn đề phát sinh từ cơ sở; công tác phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn; giúp đỡ lực lượng vũ trang tỉnh hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.

Đồng thời, chỉ đạo các lực lượng vũ trang của Quân khu phối hợp cấp ủy, chính quyền tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, 80 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang Quân khu, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, hiệu quả trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh.

Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh tặng hoa chúc mừng Bộ Tư lệnh Quân khu 4

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 4, đồng chí Hà Thọ Bình – Tư lệnh Quân khu 4 cảm ơn sự quan tâm, ủng hộ, sự phối hợp rất gắn bó, tâm huyết, chặt chẽ, hiệu quả của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Nghệ An đối với Quân khu 4 trong thời gian qua. Đồng thời, mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của tỉnh để hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong thời gian tới.

Bày tỏ vui mừng, phấn khởi trước các thành tựu tỉnh đạt được trong năm qua, Tư lệnh Quân khu 4 khẳng định, lực lượng vũ trang Quân khu sẽ luôn luôn kề vai, sát cánh với Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Nghệ An; tăng cường phối hợp chặt chẽ để thực hiện tốt nhiệm vụ của Quân khu và tỉnh.

Tác giả: Kim Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn