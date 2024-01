Lãnh đạo tỉnh Nghệ An gặp mặt Hội đồng hương tại TP. Hồ Chí Minh nhân dịp xuân Giáp Thìn

Nhân dịp năm mới 2024, chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn, sáng 14/1, phát biểu tại chương trình, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung gửi tới Hội đồng hương Nghệ An tại TP. Hồ Chí Minh và người dân Nghệ An đang công tác, làm việc, học tập tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam lời chúc mừng tốt đẹp nhất, an khang, thịnh vượng, luôn mạnh khỏe, bình an, hạnh phúc, dành được nhiều thắng lợi; đặc biệt hoạt động của Hội đồng hương thành công hơn nữa.

Trong buổi gặp mặt, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đã tặng Bằng khen cho 9 tập thể, 5 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động của Hội đồng hương Nghệ An tại TP. Hồ Chí Minh.

Trước đó, tháng 9/2022, hội nghị tái thành lập Hội Đồng hương Nghệ An tại TP. Hồ Chí Minh và ra mắt Ban Chấp hành Hội. Từ đó đến nay, Hội Đồng hương Nghệ An tại TP. Hồ Chí Minh phát huy tốt vai trò, tích cực triển khai nhiều chương trình giao lưu, giúp đỡ, chia sẻ giữa các hội viên và kết nối những người Nghệ An sinh sống tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam.

Trong năm 2023, Hội đồng hương Nghệ An tại TP. Hồ Chí Minh tài trợ 100 căn nhà trị giá 5 tỷ đồng ủng hộ Chương trình vận động hỗ trợ xây dựng nhà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 - 2025.

Ngoài ra, hội cũng tài trợ 2,5 tỷ đồng để xây mới trường Tiểu học Bắc Lý 2 tại bản Buộc, xã Bắc Lý, huyện Kỳ Sơn, đã khánh thành đưa vào sử dụng tháng 9/2023 và gắn với trao hỗ trợ tiền ăn, học bổng, phòng vi tính, trang phục, đồ dùng học tập cho 320 học sinh trị giá 200 triệu đồng. Hội cũng đã ủng hộ xây dựng 6 căn nhà tình nghĩa tại Quỳ Châu, Quế Phong trị giá 300 triệu đồng; trao quà cho các đơn vị, địa phương gần 100 triệu đồng.

Bí thư tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An tặng Bằng khen cho 9 tập thể, 5 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động của Hội đồng hương Nghệ An tại TP. Hồ Chí Minh (ảnh: T.D)

Hội đồng hương Nghệ An tại TP. Hồ Chí Minh đã làm việc với đoàn công tác của Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Nghệ An và 2 bên sẽ tổ chức ký kết thỏa thuận hợp tác hỗ trợ giới thiệu nhà đầu tư, kết nối, giao lưu hiến kế, hợp tác.

Năm 2024, hội đồng hương Nghệ An tại TP. Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục kiện toàn Ban Chấp hành, xây dựng công tác hoạt động của Thường trực, Ban Chấp hành ngày càng hiệu quả; nêu cao tinh thần cống hiến, hỗ trợ trong hoạt động Hội, các hội viên đồng hương, nhất là mở rộng hội viên; tiếp tục chương trình, dự án hỗ trợ quê nhà; đồng thời ủng hộ những trường hợp đặc biệt khó khăn ở TP. Hồ Chí Minh.

Hội sẽ tổ chức các giải đấu thể thao golf, tennis, thành lập hội cổ động viên bóng đá Nghệ An, tổ chức giải bóng đá thường niên và chương trình nghệ thuật đậm chất truyền thống xứ Nghệ; đồng thời phấn đấu tổ chức các chương trình kỷ niệm: Ngày Doanh nhân Việt Nam, Ngày Nhà giáo Việt Nam, Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam; Ngày vì người nghèo, khuyến học…

Tác giả: An Phạm (t/h)

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn