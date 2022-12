Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Singapore tại Việt Nam

Tham dự buổi tiếp về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đức Trung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Đình Long – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý tặng hoa chào đón Ngài Đại sứ Jaya Ratnam

Tại buổi tiếp, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý cho biết, sau hơn 50 năm thiết lập mối quan hệ hợp tác, 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược, quan hệ giữa Việt Nam – Singapore vô cùng tốt đẹp. Hiện nay, Singapore là nước có số vốn đầu tư lớn tại Việt Nam.

Quang cảnh buổi tiếp

Trên địa bàn Nghệ An hiện có 06 dự án đầu tư trực tiếp FDI của các doanh nghiệp Singapore (trong đó, có 05 dự án đã đi vào hoạt động sản xuất, 01 dự án đang triển khai xây dựng) còn hiệu lực với tổng số vốn đăng ký hơn 301,68 triệu USD. Trong đó, có dự án của Công ty TNHH VSIP Nghệ An. VSIP là mô hình phát triển bất động sản khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ của liên doanh Tập đoàn Sembcorp (Singapore) và Tổng Công ty Becamex IDC (tỉnh Bình Dương), là biểu tượng của tình hữu nghị và hợp tác kinh tế của hai Chính phủ Việt Nam và Singapore. Đây là dự án đầu tư rất hiệu quả trên địa bàn tỉnh. Đến nay, khu công nghiệp đã lấp đầy được 90% dự án. Tỉnh Nghệ An đang kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép VSIP triển khai thủ tục đầu tư Dự án xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Thọ Lộc giai đoạn 1 với quy mô 600ha.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý và Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Singapore tại Việt Nam Jaya Ratnam cùng trao đổi

Bí thư Tỉnh ủy cho biết, đầu năm 2022, Bí thư Tỉnh ủy đã được tháp tùng Đoàn công tác của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm chính thức Singapore. Chuyến thăm đã để lại nhiều cảm xúc về đất nước Singapore tươi đẹp và phát triển. Trong Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam – Singapore, tỉnh Nghệ An và Liên đoàn Sản xuất Singapore đã trao Bản ghi nhớ Hợp tác về Đầu tư và Thương mại giữa hai bên.

Nghệ An là tỉnh có diện tích đất tự nhiên lớn nhất cả nước với gần 16.500 km2, địa hình phong phú, đa dạng, có biển, đồng bằng, trung du và miền núi. Dân số hơn 3,3 triệu người, đông dân thứ tư trong cả nước, trong đó, có khoảng 1,9 triệu người trong độ tuổi lao động. Tỉnh Nghệ An có hệ thống hạ tầng tương đối hoàn thiện; lĩnh vực y tế, giáo dục... phát triển. Tỉnh rất mong muốn được hợp tác với Singapore và coi Singapore là đối tác chiến lược, đối tác quan trọng của tỉnh.

Tỉnh Nghệ An mong muốn Ngài Đại sứ ủng hộ, giúp đỡ tỉnh tăng cường các hợp tác với Singapore về đầu tư, thương mại; chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác về các lĩnh vực Singapore có thế mạnh như năng lượng tái tạo, chuyển đổi số,… đặc biệt là giáo dục và y tế. Nghệ An được xác định là trung tâm của vùng Bắc trung bộ về giáo dục, y tế, khoa học công nghệ.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý cảm ơn Ngài đại sứ trong 2 năm làm việc tại Việt Nam đã quan tâm, ủng hộ, chia sẻ với tỉnh Nghệ An và mong muốn Ngài Đại sứ sẽ tiếp tục ủng hộ mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Singapore nói chung và Nghệ An với Singapore nói riêng.

Tại buổi tiếp, Ngài Đại sứ Jaya Ratnam rất vui khi được đến thăm tỉnh Nghệ An. Ngài Đại sứ cho biết, trước khi đến thăm tỉnh đã tìm hiểu về lịch sử văn hóa của tỉnh Nghệ An và rất vinh dự khi đến thăm Kim Liên – quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngài Đại sứ cũng đã gửi lời cảm ơn đến đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã luôn ủng hộ quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Singapore nói chung và Singapore và tỉnh Nghệ An nói riêng.

Đặc biệt, khi hai nước đang hướng tới kỷ niệm 50 năm quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Singapore và thông qua buổi gặp mặt hôm nay, quan hệ hợp tác giữa Nghệ An và Singapore sẽ được nâng tầm.

Năm 2022, đánh dấu một năm rất đặc biệt trong quan hệ giữa hai nước Việt Nam – Singapore, lãnh đạo hai nước đã có những chuyến thăm và làm việc. Dự kiến đầu năm 2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ đến thăm Singapore.

Ngài Đại sứ cũng đã thống nhất quan điểm của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy là VSIP chính là biểu tượng của mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Singapore. Đồng thời, rất vui khi sự ra đời của VSIP đã đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An. Sự thành công của VSIP tại tỉnh không chỉ phản ánh sự ủng hộ, sự lãnh đạo của tỉnh Nghệ An mà cho thấy sự nỗ lực không ngừng trong việc xây dựng cơ sở vật chất. Ngài Đại sứ đã không lấy làm ngạc nhiên khi tỉnh Nghệ An là 1 trong 10 tỉnh top đầu về thu hút đầu tư nước ngoài của Việt Nam hiện nay. “Chúng ta có đà phát triển rất mạnh mẽ, có thể phối hợp tốt hơn nữa, hiệu quả hơn nữa trong quan hệ hợp tác” – Ngài Đại sứ nhấn mạnh.

Ngài Đại sứ cũng rất vui với những chia sẻ của Bí thư Tỉnh ủy về thu hút đầu tư tại khu công nghiệp VSIP Nghệ An. Ngài Đại sứ mong muốn tỉnh Nghệ An tiếp tục ủng hộ sự phát triển của VSIP và các doanh nghiệp Singapore đang đầu tư trên địa bàn tỉnh; đồng thời tin tưởng và hy vọng sự phát triển của khu công nghiệp VSIP 2 tại Nghệ An theo hướng kinh tế xanh, bền vững. Mong muốn VSIP sẽ đồng hành cùng sự phát triển kinh tế - xã hội tại tỉnh Nghệ An.

Ngài Đại sứ cũng đề xuất khi tổ chức Lễ động thổ khu công nghiệp VSIP 2 tại Nghệ An, cần tổ chức thêm diễn đàn văn hóa, du lịch.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý trao tặng quà lưu niệm cho Ngài Đại sứ Jaya Ratnam

Ngài Đại sứ Jaya Ratnam trao tặng quà cho Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung

Bên cạnh đó, Ngài Đại sứ cũng cho biết, Chính phủ Singapore và Đại sứ quán Singapore sẽ luôn đồng hành cùng Việt Nam trong việc đào tạo, nâng cao trình độ cho cán bộ. Hy vọng những kiến thức qua các khóa học đào tạo sẽ nâng cao trình độ, kỹ năng của cán bộ, đặc biệt là những lĩnh vực như kinh tế xanh, kinh tế bền vững, chuyển đổi số.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý khẳng định, Việt Nam và Singapore có mối quan hệ hợp tác chiến lược và ngày càng phát triển. Cùng với hợp tác kinh tế, thương mại thì hai đất nước sẽ hợp tác chặt chẽ hơn về văn hóa và các lĩnh vực khác. Bí thư Tỉnh ủy đồng tình và ủng hộ với sáng kiến của Ngài đại sứ về tổ chức diễn đàn văn hóa gắn với Lễ động thổ khu công nghiệp VSIP 2 tại Nghệ An.

Tác giả: PT

Nguồn tin: nghean.gov.vn