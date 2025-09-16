Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Trung ương và TP HCM tham gia học tập 4 Nghị quyết của Bộ Chính trị

Sáng 16-9, TP HCM tham gia Hội nghị toàn quốc (trực tiếp kết hợp trực tuyến) quán triệt, triển khai thực hiện 4 Nghị quyết của Bộ Chính trị do Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức.

Hội nghị được kết nối trực tuyến từ điểm cầu chính Phòng họp Diên Hồng - Nhà Quốc hội tới các điểm cầu của các ban, bộ, ngành, địa phương, đơn vị trên toàn quốc. Điểm cầu TP HCM được đặt tại Trung tâm Hội nghị 272.

Ông Nguyễn Văn Nên, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng và ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP HCM dự tại điểm cầu TP HCM

Dự tại điểm cầu TP HCM có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng Nguyễn Văn Nên; Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được.

Dự tại điểm cầu này còn có các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và TP HCM: nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân;…

Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự tại điểm cầu TP HCM

Hội nghị còn truyền trực tuyến đến các điểm cầu tại Đảng ủy trực thuộc Thành ủy TP HCM, các sở, ban, ngành thành phố, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố, 168 phường, xã, đặc khu.

4 Nghị quyết của Bộ Chính trị được quán triệt, triển khai thực hiện gồm: Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới; Nghị quyết số 70-NQ/TW của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo và Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Mục đích, yêu cầu của hội nghị là tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc 4 Nghị quyết của Bộ Chính trị đến các ban, bộ, ngành ở Trung ương và các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương; các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, tổ chức, cán bộ, đảng viên và đội ngũ làm công tác đối ngoại, năng lượng, giáo dục và đào tạo, y tế.

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm chính trị, tinh thần tự giác, gương mẫu của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, tổ chức, cán bộ, đảng viên và đội ngũ làm công tác đối ngoại, năng lượng, giáo dục và đào tạo, y tế để thực hiện có hiệu quả 4 Nghị quyết của Bộ Chính trị, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tiễn tại địa phương, cơ quan, đơn vị.

Theo dự kiến chương trình, hội nghị sẽ nghe 4 chuyên đề do các lãnh đạo truyền đạt. Cụ thể, chuyên đề 1: "Nội dung trọng tâm, cốt lõi của Nghị quyết số 71-NQ/TW, ngày 22-8-2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW". Chuyên đề 2: "Nội dung trọng tâm, cốt lõi của Nghị quyết số 72-NQ/TW, ngày 8-9-2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW".

Các đại biểu TP HCM nghe Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trình bày về chuyên đề nội dung trọng tâm, cốt lõi của Nghị quyết số 71-NQ/TW, ngày 22-8-2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW

Chuyên đề 3: "Nội dung trọng tâm, cốt lõi của Nghị quyết số 59-NQ/TW, ngày 24-1-2025 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW". Chuyên đề 4: "Nội dung trọng tâm, cốt lõi của Nghị quyết số 70-NQ/TW, ngày 20-8-2025 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 70-NQ/TW".

Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ có phát biểu quan trọng chỉ đạo hội nghị.

