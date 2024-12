Lăng nhăng, người đàn ông bị bạn gái cầm kéo cắt "của quý"

Your browser does not support the video tag.

Nghi phạm nữ, 22 tuổi, đã phát hiện ra bạn trai tám năm của mình lừa dối trước khi lên kế hoạch tấn công anh ta ở Ấn Độ.

Cô được cho là đã gặp gỡ người bạn trai tại một khách sạn tại Thành phố Muzaffarnagar, bang Uttar Pradesh, vào đêm ngày 22/12.

Cô gái cắt "của quý" của bạn trai khi anh ta đòi chia tay.

Cô gái sau đó đã đối chất về việc anh ta lăng nhăng và vô cùng tuyệt vọng khi người đàn ông này nói rằng sẽ chấm dứt mối quan hệ của họ để đến với tình nhân của mình.

Người phụ nữ bị cáo buộc đã đợi người yêu ngủ rồi dùng chiếc kéo mang theo để cắt đứt bộ phận sinh dục của anh ta.

Người dân đã gọi cảnh sát khi họ nghe tiếng la hét trong đau đớn của người đàn ông.

Người bạn trai lừa dối đã được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch, trong khi nghi phạm được đưa đến đồn cảnh sát bằng xe tải.

Phó cảnh sát trưởng Muzaffarnagar Vyom Bindal cho biết: "Các cuộc điều tra đang được tiến hành và các hành động thích hợp sẽ được thực hiện dựa trên các phát hiện. Cảnh sát đang thu thập bằng chứng và phân tích nhật ký cuộc gọi của cặp đôi".

Trong quá trình thẩm vấn, cô bạn gái đã tuyên bố rằng bạn trai đã bỏ cô để đi theo tình nhân của anh ta.

Các nhà chức trách cho biết, cô đã dụ dỗ người đàn ông đến một nhà khách "để gặp mặt lần cuối" nhưng họ đã cãi nhau dữ dội.

Người bạn trai đã được chuyển đến Cao đẳng Y khoa Meerut để điều trị thêm.

