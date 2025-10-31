Lan tỏa yêu thương đến đồng bào vùng cao Quỳ Châu

Tại chương trình, đoàn đã trao tặng gần 150 triệu đồng gồm các phần quà thiết thực và tiền mặt cho gần 100 hộ dân bản Lâm Hội, xã Quỳ Châu và giáo viên, học sinh (các trường: Phổ thông dân tộc bán trú THCS Hội Nga; Mầm non Châu Hội; Tiểu học Châu Hội 2; Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Châu Hội) bị ảnh hưởng nặng nề trong các đợt bão lũ vừa qua ở xã Quỳ Châu.

Một số hình ảnh của chương trình

Quỳ Châu là một trong những địa bàn vùng cao chịu thiệt hại nặng nề trong các đợt bão lũ vừa qua, khiến nhiều tuyến đường bị sạt lở, nhà cửa ngập úng, hoa màu và tài sản bị hư hại, đời sống người dân gặp không ít khó khăn.

Đây là hoạt động không chỉ mang giá trị ý nghĩa vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, chứa đựng nghĩa tình sâu nặng, thể hiện tinh thần “lá lành đùm lá rách”, góp phần sẻ chia khó khăn với đồng bào vùng cao còn nhiều thiếu thốn.

Đại diện đoàn thiện nguyện Bếp cơm tình thương phường Long Khánh cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục đồng hành cùng lực lượng Công an trong các hoạt động an sinh xã hội, hướng về đồng bào khó khăn trên khắp mọi miền Tổ quốc.

Tác giả: Phạm Thủy

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn