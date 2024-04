Lần đầu tiên chứng chỉ Tiếng Anh "nội" được sử dụng để miễn thi tốt nghiệp THPT

Trong số này, có chứng chỉ ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam bậc 3. Đây cũng là lần đầu tiên một chứng chỉ Tiếng Anh “nội” được sử dụng để miễn thi tốt nghiệp THPT từ năm 2024.

Trong Thông tư số 02/2024/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp THPT hiện hành, Bộ GD&ĐT bổ sung danh mục các chứng chỉ ngoại ngữ được sử dụng để miễn thi bài thi ngoại ngữ. Theo đó, với môn Tiếng Anh, ngoài chứng chỉ TOEFL ITP 450, TOEFL iBT 45, IELTS 4.0, Bộ GD&ĐT cho phép miễn thi với thí sinh có chứng chỉ B1 Preliminary, B1 Business Preliminary, B1 Linguaskill; TOEIC; Aptis ESOL B1; PEARSON PEIC B1; chứng chỉ ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam bậc 3 (VSTEP B1). Điều đáng nói là trong số các chứng chỉ nói trên, VSTEP là chứng chỉ Tiếng Anh "nội" duy nhất. Thí sinh có chứng chỉ VSTEP B1 cũng được miễn thi môn Tiếng Anh như các chứng chỉ ngoại khác.

Việc bổ sung một số chứng chỉ ngoại ngữ được miễn thi tốt nghiệp THPT nhằm đảm bảo thuận lợi, công bằng cho thí sinh. Ảnh minh họa

Đại diện Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD&ĐT cho biết, việc quy chế thi tốt nghiệp THPT bổ sung danh mục các chứng chỉ ngoại ngữ được sử dụng để miễn thi bài thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT hằng năm nhằm tạo sự công bằng cho thí sinh dự thi và các chứng chỉ ngoại ngữ đã được công nhận đến nay. Nhiều giáo viên cũng cho rằng, việc Bộ GD&ĐT bổ sung thêm một số chứng chỉ ngoại ngữ dùng để miễn thi bài thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, trong đó có chứng chỉ VSTEP B1 mang lại nhiều thuận tiện cho thí sinh. Các chứng chỉ này đều đảm bảo kiểm tra đủ 4 kỹ năng nghe - nói - đọc - viết theo đúng với định hướng của Bộ GD&ĐT. Điều này giúp học sinh mở rộng không chỉ về từ vựng, mà còn cả những kiến thức xã hội. Đây đều là những chứng chỉ uy tín đã được Bộ GD&ĐT công nhận tại các văn bản khác nhau và sử dụng trong hệ thống giáo dục quốc dân trong nhiều năm qua. Hiện nay, những chứng chỉ này cũng đã và đang được nhiều trường đại học trong nước sử dụng để làm điều kiện đầu vào, đầu ra đối với sinh viên.

VSTEP (Vietnamese Standardized Test of English Proficiency) là kỳ thi đánh giá năng lực Tiếng Anh theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, tương đương với trình độ A1, A2, B1, B2, C1, C2 theo khung tham chiếu châu Âu (CEFR). VSTEP ra đời thay thế hoàn toàn cho chứng chỉ ngoại ngữ A, B, C trước đó vốn được đánh giá là không thực chất. Từ năm 2018 đến nay, các trường tổ chức thi VSTEP do Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD&ĐT giám sát chặt chẽ, nghiêm ngặt với hình thức thi trên máy tính. Lệ phí thi chứng chỉ VSTEP phụ thuộc vào từng đơn vị tổ chức, dao động 1,2-1,8 triệu đồng/lần thi, thấp hơn nhiều so với lệ phí thi chứng chỉ ngoại như IELTS. Thí sinh được quyền thi không giới hạn số lần cho đến khi đạt hạng chứng chỉ mong muốn. Trong quy chế thi tốt nghiệp THPT 2024, Bộ GD&ĐT cũng không nêu yêu cầu về thời hạn sử dụng đối với chứng chỉ này.

Theo thông tin từ Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD&ĐT, tính đến tháng 4/2024, cả nước có 34 cơ sở giáo dục đại học được tổ chức thi đánh giá năng lực Tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. Đây đều là các cơ sở giáo dục đại học uy tín, có chất lượng trong hệ thống giáo dục đại học của cả nước. Và trong số 34 đơn vị được tổ chức thi, cấp chứng chỉ VSTEP, có 2 cơ sở giáo dục đại học của lực lượng CAND là Học viện ANND và Học viện CSND.

Tác giả: Huyền Thanh

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân