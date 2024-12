Lần đầu đón sinh nhật cùng ĐT Việt Nam, HLV Kim Sang Sik được tặng quà bất ngờ

ĐT Việt Nam đang gấp rút hoàn tất khâu chuẩn bị cho màn đọ sức với đội chủ nhà Philippines trong khuôn khổ lượt trận thứ 3, bảng B ASEAN Cup 2024 diễn ra vào 20h00 ngày 18/12. Trưa ngày 17/12, HLV Kim Sang Sik đã đón sinh nhật tuổi 48 cùng “Những chiến binh sao vàng”.

Trưa ngày 16/12, ĐT Việt Nam có mặt tại Philippines để chuẩn bị cho trận đấu diễn ra vào ngày 18/12.

Buổi lễ sinh nhật diễn ra trong không gian giản dị nhưng tràn ngập tình cảm. Bánh kem được mang đến bất ngờ trong bữa trưa của toàn đội, kèm theo những lời chúc từ các cầu thủ và ban huấn luyện. Đội trưởng Duy Mạnh cùng hai đội phó Tiến Linh và Quang Hải đã thay mặt toàn đội mang bánh kem đến tặng HLV Kim Sang Sik.

Khoảnh khắc bất ngờ này tạo ra sự xúc động lớn cho vị thuyền trưởng người Hàn Quốc. Đây không chỉ là niềm vui cho HLV Kim Sang Sik mà còn giúp các cầu thủ thư giãn trước trận đấu quan trọng. Bữa tiệc nhỏ này cũng là một cách thể hiện tinh thần đoàn kết trong ĐT Việt Nam, một yếu tố vô cùng quan trọng trong những giải đấu lớn.Trong buổi họp báo diễn ra vào buổi sáng cùng ngày, HLV Kim Sang Sik chia sẻ:” "Dù lịch đấu rất khó khăn, nhưng chúng tôi rất hy vọng và đã sẵn sàng. Chúng tôi chưa thua ở vòng bảng và sẽ cố gắng thắng để sớm vào bán kết. Toàn đội thật sự rất sẵn sàng và chuẩn bị tốt cho trận đấu ngày mai".

Trận đấu giữa ĐT Việt Nam và Philippines diễn ra vào ngày 18/12 trên SVĐ Sân Rizal Memorial. Nếu giành chiến thắng trong cuộc chạm trán này, “Những chiến binh sao vàng” sẽ chắc suất vào vòng bán kết ASEAN Cup 2024 mà không cần quan tâm tới kết quả của những trận đấu khác. Hy vọng rằng với món quà đặc biệt này, HLV Kim Sang Sik cùng các học trò sẽ bước vào trận đấu với quyết tâm và tinh thần cao nhất để giành được chiến thắng.

Tác giả: Ánh Dương

Nguồn tin: bongdadoisong.vn