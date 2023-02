Làm tóc xong bị 'mất trí nhớ', khách nữ 5 lần 7 lượt vào salon làm điều này khiến chủ chỉ biết cười trừ

Theo đoạn clip ghi lại, vị khách nữ sau khi được nhân viên salon tạo kiểu tóc xong, chị soi gương và tỏ ra ưng ý. Tiếp đó, chị này tới quầy lễ tân để tính tiền rồi ra về.

Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu vị khách này không "5 lần 7 lượt" trở lại tiệm chỉ để lấy các món đồ bản thân đã bỏ quên.

Your browser does not support the video tag.

(Video ghi lại cảnh tượng người phụ nữ "5 lần 7 lượt" trở lại tiệm làm tóc để lấy đồ bỏ quên)

Lần thứ nhất chị này mở cửa vào lấy điện thoại, khi vừa trở ra chị lại đẩy cửa trở vào lần thứ 2 để lấy kẹp tóc.

Lần thứ 3 chị này đẩy cửa vào để lấy túi xách. Lần thứ 4 chị bước vào để lấy áo khoác.

Và lần thứ 5 cuối cùng, chị bước vào để nhặt một món đồ khác rơi bên dưới ghế lúc nãy ngồi làm tóc.

Thấy tình huống "dở khóc dở cười" của vị khách nữ, chủ tiệm tóc chỉ biết cười trừ. Có lẽ đây cũng là lần đầu tiên chủ tiệm tóc chứng kiến sự việc này.

Đoạn clip ngay sau khi xuất hiện trên mạng xã hội nhanh chóng nhận được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Tình huống "dở khóc dở cười" này khiến nhiều người cười ngất, bên cạnh đó, hội chị em cũng khá đồng cảm với vị khách nữ, bởi lẽ, họ cũng từng rơi vào trường hợp tương tự.

Tác giả: Phương Linh

Nguồn tin: saostar.vn