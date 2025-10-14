Làm rõ sự cố loạt villa hướng biển đổ sập sau bão Bualoi

Một căn villa tại dự án bị đổ sập sau bão Bualoi - Ảnh: LÊ MINH

Theo đó, văn bản truyền đạt ý kiến của Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Báu Hà yêu cầu Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan theo chức năng, nhiệm vụ khẩn trương tổ chức thực hiện các nội dung quản lý nhà nước theo thẩm quyền đối với sự cố nêu trên đúng quy định.

Nghiên cứu tiếp thu ý kiến đề nghị của Bộ Xây dựng, kịp thời báo cáo, tham mưu UBND tỉnh các nội dung liên quan trước ngày 25-10-2025.

Khung cảnh nhếch nhác bên biển Xuân Thành sau khi các căn villa đổ sập - Ảnh: LÊ MINH

Trước đó ngày 11-10, Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng (Bộ Xây dựng) có văn bản gửi Sở Xây dựng Hà Tĩnh về sự cố đổ sập công trình tại dự án Hoa Tiên Paradise - Xuân Thành Golf và Resort sau bão số 10.

Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng yêu cầu Sở Xây dựng Hà Tĩnh khẩn trương tham mưu UBND tỉnh Hà Tĩnh thực hiện một số nội dung như:

Xem xét, quyết định dừng, tạm dừng thi công hoặc khai thác sử dụng đối với hạng mục công trình, một phần hoặc toàn bộ công trình tùy theo tính chất, mức độ và phạm vi ảnh hưởng của sự cố; tổ chức giải quyết sự cố công trình theo quy định.

Tổ chức giám định nguyên nhân sự cố theo quy định; xử lý trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan (nếu có) theo quy định.

Yêu cầu chủ đầu tư, chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình, các bên có liên quan tổ chức khắc phục sự cố, quyết định việc tiếp tục đưa công trình vào sử dụng.

Kết cấu các căn villa ven biển bị gãy, bê tông lòi sắt ra ngoài - Ảnh: LÊ MINH

Như Tuổi Trẻ Online đưa tin, bão Bualoi đổ bộ vào Hà Tĩnh đêm 28-9, rạng sáng 29-9 vừa qua đã gây thiệt hại nặng nề đến nhà cửa, tài sản của người dân, các công trình dân sinh, trường học trên địa bàn hư hỏng, tốc mái.

Đáng nói, sau bão hàng loạt căn villa ở dự án Hoa Tiên Paradise - Xuân Thành Golf và Resort (tại khu du lịch Xuân Thành) bị đổ sập, hư hỏng. Theo thống kê, có 5 căn villa đổ sập, nhiều căn khác hư hỏng nặng, gây thiệt hại hàng tỉ đồng.

Các bức tường bằng gạch tại các căn villa đổ nát sau bão Bualoi - Ảnh: LÊ MINH

Sau sự cố kể trên, đơn vị ban quản lý dự án đã cho máy móc, thuê nhân lực múc cát trên bờ biển và sử dụng nhiều bao cát để gia cố lại phần bờ đất trước dãy các căn villa bị hư hỏng.

Dự án Hoa Tiên Paradise nằm trong tổ hợp dự án xây dựng khu dịch vụ và nhà ở Xuân Thành do Công ty cổ phần Hồng Lam Xuân Thành làm chủ đầu tư. Được Sở Xây dựng Hà Tĩnh cấp phép xây dựng vào tháng 6-2016.

Trong giấy phép xây dựng cấp cho dự án này thể hiện có hàng mục kè biển dài 850m, sử dụng cọc dự ứng lực dài 5,4m, rộng 996mm, dày 300mm.

Một lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Tĩnh cho biết đoàn kiểm tra sẽ xem xét kỹ hồ sơ thiết kế, hồ sơ thẩm định, hồ sơ thẩm tra, hồ sơ hoàn công..., mới xác định được chủ đầu tư có xây dựng kè hay không.

Tác giả: Lê Minh

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ