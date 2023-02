Làm giả nhiều "sổ đỏ” để chiếm đoạt hơn 11 tỷ đồng

Ngày 06-02, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết vừa có kết luận điều tra để truy tố Đặng Thị Mai Hương (SN 1989, trú phường Phước Long, TP.Nha Trang) về các hành vi: "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức"; "sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức".

Lợi dụng việc hành nghề in và photocopy, Hương đã tự tay in màu, làm giả 4 quyển Giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà, đất. Trong đó, có quyển trước thuộc sở hữu của Hương nhưng trước khi sang cho người mua, đối tượng đã chủ ý làm thêm, có quyển Hương mượn của người khác, hoặc nhân cơ hội có khách hàng tới photocopy sổ, Hương tự giấu giếm mà in thêm.

Đầu tiên là cuốn sổ NV23-10, vốn là lô đất của Hương, nằm trong khu đô thị mới Phước Long, thuộc dự án của công ty HUD. Nhưng Hương đã bán cho người khác từ cuối năm 2019. Cuốn này được Hương photo, làm giả 2 quyển rồi lần lượt đem thế chấp cho 2 người để nhiều lần vay nợ số tiền lớn. Tháng 12-2019, qua một người bạn giới thiệu và bảo lãnh, Hương thế chấp sổ giả này vay của bà Lương Thị Thôi (SN 1966, trú phường Vĩnh Hải, TP.Nha Trang) nhiều lần, tổng số tiền là 3,3 tỷ đồng. Bản giả thứ 2 của quyển sổ đỏ NV23-10, được Hương tiếp tục thế chấp cho bà Nguyễn Thị Bích Loan (SN 1976, trú phường Vĩnh Phước) để lấy 1,5 tỷ đồng.





Đặng Thị Mai Hương

Hương tiếp tục làm giả "sổ đỏ” NOTT-01 và NV05-39, các "sổ đỏ” và thửa đất này cũng nằm trong dự án công ty HUD, khu đô thị mới Phước Long, đã từng do Hương là chủ sở hữu, nhưng đã sang nhượng cho người khác, được Hương photo, in màu giữ lại hoặc khi chủ đất mang tới nhờ photo, Hương tự photo, in màu thêm 1 bản phục vụ mục đích lừa đảo. Lần lượt trong đầu năm 2020 đến ngày 17-8-2020, Hương dùng thế chấp cho bà Loan để lấy tổng số tiền 6,5 tỷ đồng. Tổng số tiền Hương lừa đảo của 2 bà Thôi và Loan lên tới 11,3 tỷ đồng. Tuy nhiên, tới nay gia đình Hương mới chỉ khắc phục được 1,8 tỷ đồng.



