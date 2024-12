Làm giả hàng ngàn lọ thực phẩm chức năng giảm đau xương khớp "Cao Tây Bắc"

Ngày 27-12, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường Công an tỉnh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Lệnh tạm giam đối với Nguyễn Hữu Nam (SN 2000, ngụ phường Trung Sơn, TP Sầm Sơn) và Triệu Y Tám (SN 2001, ngụ xã Hợp Sơn, huyện Ba Vì, TP Hà Nội) để điều tra, làm rõ hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả.

2 đối tượng trong đường dây sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng giả và tang vật. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, công an phát hiện trên một số trang mạng xã hội quảng cáo, chào bán qua mạng các sản phẩm thực phẩm chức năng có nhãn mác "Cao Tây Bắc", "Khớp Tây Bắc" và cam kết đây là sản phẩm "chính hãng" của Công ty Cổ phần đầu tư và công nghệ S99.

Vào cuộc điều tra, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với TP Sầm Sơn xác minh, làm rõ và bắt giữ 2 đối tượng trên.

Qua khám xét, lực lượng công an đã phát hiện, thu giữ nhiều sản phẩm và nguyên liệu để sản xuất hàng giả với hơn 1.000 hộp "Cao Tây Bắc" thành phẩm giả, gần 1.000 tem chống hàng giả cùng nhiều công cụ, máy móc để đóng gói sản phẩm như: Máy ép, súng bắn keo, ghim, băng dính, tem, nhãn mác… và nhiều sản phẩm nghi vấn hàng giả của Công ty Cổ phần đầu tư và công nghệ S99.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, để thực hiện hành vi của mình, tháng 4-2024, Nguyễn Hữu Nam đứng tên thành lập hộ kinh doanh cá thể, được UBND TP Sầm Sơn cấp Giấy chứng nhận đăng ký để chạy quảng cáo mang tên Nam Trung. Sau đó, Nam lập ra 3 trang Facebook và thuê các nhân viên làm tư vấn bán hàng để bán hàng theo hình thức online để quảng cáo, tư vấn, bán hàng thực phẩm chức năng hỗ trợ giảm đau xương khớp nhãn hiệu "khớp Tây Bắc" và "Cao Tây Bắc" của Công ty cổ phần S99.

Để có nguồn hàng "khớp Tây Bắc", "Cao Tây Bắc" giả bán cho khách hàng, Nam đã không liên hệ với Công ty Cổ phần S99 mà câu kết với Triệu Y Tám mua nguyên liệu, tem nhãn và sản xuất tại nhà Tám (huyện Ba Vì, TP Hà Nội), sau đó vận chuyển vào Thanh Hóa để tiêu thụ.

Chỉ tính từ tháng 4-2024 đến khi bị bắt, Nam và Tám đã câu kết với nhau bán ra thị trường hàng ngàn lọ thực phẩm chức năng giảm đau xương khớp nhãn hiệu "Khớp Tây Bắc", "Cao Tây Bắc" giả, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Hiện, vụ việc đang được Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tác giả: Tuấn Minh

Nguồn tin: Báo Người lao động