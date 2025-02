Làm giả giấy tờ để được chỉ định thầu, một phụ nữ bị khởi tố

Pháp luật

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình cho biết đã ra quyết định khởi tố hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Nguyễn Thị Hồng Chiên về tội làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.