Lai lịch của gã đàn ông trên chuyến xe khách khiến nhiều người bất ngờ

Ngày 24-10, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng CSGT cùng công an 4 xã thuộc tỉnh Lâm Đồng tổ chức xác minh, truy xét và bắt giữ thành công một đối tượng truy nã nguy hiểm.

Khống chế thành công đối tượng nguy hiểm bị truy nã Phạm Anh Tuấn

Đối tượng được xác định là Phạm Anh Tuấn (SN 1976, trú phường Hải Châu, TP Đà Nẵng).

Trước đó, theo điều tra, khoảng 16 giờ ngày 5-2-2025, tại một quán cà phê ở phường Hải Châu. Trong lúc mâu thuẫn, Tuấn dùng dao đâm ông L.B.D. (SN 1969) gây thương tích 23%. Gây án xong, Tuấn bỏ trốn khỏi địa phương.

Sau đó, Công an TP Đà Nẵng ra quyết định truy nã về hành vi "cố ý gây thương tích".

Phạm Anh Tuấn bị bắt gọn khi đang di chuyển bằng xe khách

Qua thời gian truy xét, lực lượng chức năng phát hiện Tuấn ẩn náu tại các rẫy thuộc tỉnh Lâm Đồng và thường xuyên thay đổi chỗ ở.

Tổ công tác bí mật theo dõi, đón lõng khi Tuấn xuất hiện trên một xe khách. Tại Trạm CSGT Thăng Bình, ngay khi lực lượng CSGT ra hiệu dừng xe, các trinh sát đã nhanh chóng khống chế đối tượng trước sự ngỡ ngàng của hành khách, tài xế.

Hiện, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đang hoàn tất hồ sơ để điều tra, xử lý theo quy định.

Tác giả: Hải Định

Nguồn tin: Báo Người lao động