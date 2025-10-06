Công an Hải Phòng bắt đối tượng truy nã đặc biệt

Qua công tác xác minh, thu thập thông tin, Đội 4, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an Hải Phòng) đã xác lập Chuyên án tổ chức truy bắt đối tượng truy nã đặc biệt toàn quốc Phạm Xuân Phong (sinh năm 1971, trú tại phường Lê Chân, Hải Phòng).

Phạm Xuân Phong bị truy nã theo Lệnh truy nã ngày 02/5/2007 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt số tiền lớn của nhiều cá nhân trong việc làm thủ tục thuê đất tại thành phố Hải Phòng, sau đó đã bỏ trốn.

Lệnh truy nã đối tượng Phạm Xuân Phong. Ảnh: Công an Hải Phòng

Sau khi xác lập chuyên án, Phòng Cảnh sát kinh tế đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Hải Phòng, Cục nghiệp vụ - Bộ Công an, Công an thành phố Hồ Chí Minh, phát hiện nơi Phạm Xuân Phong lẩn trốn.

Đến ngày 29/9/2025, Tổ công tác Đội 4 đã bắt giữ thành công đối tượng Phạm Xuân Phong tại số 42, đường số 2, phường Tam Phú, TP. Hồ Chí Minh. Quá trình bắt giữ, Đội 4 - Phòng Cảnh sát kinh tế bảo đảm tuyệt đối an toàn về người, vũ khí và tài liệu liên quan.

Ngày 6/10/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an TP Hải Phòng) đã trao thưởng Tổ công tác bắt thành công đối tượng truy nã đặc biệt.

Tác giả: Thanh Nga

Nguồn tin: Báo VOV