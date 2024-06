Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024 là mùa thi cuối cùng thực hiện theo chương trình cũ

Tham dự cuộc họp có Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Nguyễn Kim Sơn; Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng - Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024; Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn; Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Ngô Văn Cương; cùng đại diện Văn phòng Chính phủ, các đơn vị của Bộ GDĐT, Bộ Công an.

Phó thủ tướng Lê Thành Long chủ trì cuộc họp.

Phát biểu tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn cảm ơn sự quan tâm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ với công việc quan trọng của ngành giáo dục, đó là Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Bộ trưởng cho biết, cho đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị, phối hợp với các đơn vị liên quan phục vụ kỳ thi đang diễn ra bình thường, cơ bản như những năm trước. Tuy nhiên, Kỳ thi năm nay có vài điểm khác biệt.

Năm nay các thí sinh đều là lứa học sinh chịu nhiều thiệt thòi của dịch bệnh Covid-19, các em có quãng thời gian phải học online nhiều, vừa ứng phó dịch bệnh, nhưng lại phải vừa đảm bảo nội dung, kiến thức, đáp ứng chương trình học tập. Do vậy, sau khi dịch bệnh được kiểm soát, ngành giáo dục đã có nhiều hoạt động hỗ trợ, bổ túc thêm kiến thức để các em tự tin, thực hiện tốt yêu cầu kỳ thi; việc ra đề cũng được tính toán kỹ lưỡng cho phù hợp.

Các thí sinh năm nay cũng là lứa học sinh cuối cùng thực hiện chương trình giáo dục phổ thông năm 2006. Sang năm 2025, Bộ GD&ĐT sẽ có đổi mới trong công tác tổ chức thi để phù hợp với yêu cầu, định hướng của chương trình giáo dục phổ thông 2018. Nên năm nay, Kỳ thi sẽ khép lại chương trình học cũ, nhưng sẽ là tiền đề, chuẩn bị tốt cho Kỳ thi năm sau.

Đặc biệt, năm nay, Bộ GD&ĐT tiếp tục triển khai tổ chức các hoạt động liên quan đến kỳ thi trên nền tảng số. Thực hiện toàn diện, chặt chẽ hơn những năm trước, rút ra những bài học kinh nghiệm, hoàn thiện và mang đến thuận lợi nhất cho thí sinh dự thi.

Báo cáo công tác chuẩn bị, tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng - Trưởng Ban chỉ đạo Quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 cho biết: Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 được tổ chức cơ bản giữ ổn định như giai đoạn 2020-2023.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024 là mùa thi cuối cùng thực hiện chương trình giáo dục phổ thông năm 2006 vì thế cần đặc biệt lưu ý công tác đảm bảo an toàn.

Theo đó, Kỳ thi năm 2024, Bộ GD&ĐT chỉ đạo chung, các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương chủ trì toàn bộ công tác tổ chức thi tại địa phương. Tổng số thí sinh đăng ký dự thi năm 2024 là 1.071.393 (tăng hơn 45.000 thí sinh so với năm 2023), khoảng gần 200.000 cán bộ được điều động tham gia công tác tổ chức thi. Toàn quốc có 2.323 điểm thi và 45.149 phòng thi.

Bộ GD&ĐT đã tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 16/5/2024 về tăng cường chỉ đạo, phối hợp tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2024. Cùng với đó là ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức Kỳ thi sớm hơn những năm trước. Điều này được các địa phương đánh giá cao, tạo sự chủ động, để các tỉnh/thành phố thành lập Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh/thành phố, cấp huyện, xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể.

“Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 đã được thực hiện chu đáo, nghiêm túc, sẵn sàng cho một kỳ thi an toàn, nghiêm túc, chu đáo và thân thiện”, Thứ trưởng nói.

Thứ trưởng cũng nhấn mạnh việc tuyệt đối không để thí sinh mang điện thoại, thiết bị công nghệ vào phòng thi. Đặc biệt là tinh thần tạo mọi điều kiện thuận lợi cho thí sinh dự thi, nhất là các thí sinh ở vùng kinh tế khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, không để bất cứ thí sinh nào vì điều kiện kinh tế khó khăn hay gặp cách trở về giao thông mà không được dự thi.

Báo cáo về công tác phối hợp với Bộ GD&ĐT trong việc đảm bảo công tác y tế cho Kỳ thi, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho biết: Bộ Y tế đã chỉ đạo các Sở Y tế xây dựng kế hoạch cụ thể về công tác y tế phục vụ kỳ thi, đảm bảo cấp cứu y tế, chủ động các phương án.

Về công tác trực cấp cứu, khám chữa bệnh, Bộ Y tế cũng đề nghị các địa phương phân công các kíp trực cấp cứu, khám chữa bệnh tại tất cả các điểm thi, trực đúng theo quy định. Các bệnh viện tại địa phương chuẩn bị sẵn sàng tiếp nhận và cấp cứu người bệnh.

Theo Đại tá Nguyễn Huy Khích, Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ (A03), Bộ Công an, ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 15 về tăng cường chỉ đạo, phối hợp tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2024, Bộ Công an đã ban hành kế hoạch chỉ đạo các đơn vị công an địa phương đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn cho Kỳ thi. Đến nay, 100% các đơn vị liên quan đã xây dựng kế hoạch bám sát chỉ đạo của Bộ Công an về đảm bảo an ninh, an toàn cho Kỳ thi.

Đồng chí Ngô Văn Cương, Bí Thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cho biết: Trung ương Đoàn đã thành lập 1.593 đội hình tiếp sức mùa thi tại các điểm thi trên toàn quốc, với hơn 58.700 tình nguyện viên. Các tình nguyện viên sẽ phối hợp với lực lượng chức năng trong phân luồng giao thông tại điểm thi, hỗ trợ thí sinh tìm phòng thi, làm thủ tục dự thi, cấp phát nước uống, suất ăn miễn phí, hỗ trợ thí sinh có hoàn cảnh khó khăn đến điểm thi an toàn. Tại 100% điểm thi đều có đội hình thanh niên tình nguyện túc trực hỗ trợ thí sinh.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó thủ tướng Lê Thành Long ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 của Bộ GD&ĐT và các đơn vị phối hợp.

Nhận định đây là Kỳ thi rất quan trọng, bởi không chỉ có các thí sinh dự thi mà cả xã hội cùng quan tâm, theo dõi, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ GD&ĐT càng tổ chức chu đáo, cẩn thận càng tốt. Bởi chỉ cần một sự cố nhỏ xảy ra, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến toàn xã hội.

Phó thủ tướng Lê Thành Long yêu cầu Bộ GD&ĐT và các đơn vị liên quan thực hiện tốt Chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ, tổ chức kỳ thi an toàn, lành mạnh, đạt được mục tiêu, kết quả đề ra, tuyệt đối không lơ là chủ quan.

Với kinh nghiệm nhiều năm qua các Kỳ thi, Phó thủ tướng yêu cầu Bộ GD&ĐT với những gì đã làm từ trước đến nay cần cố gắng để thực hiện tốt, trong đó có vấn đề ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác đề thi, bảo mật đề thi, tổ chức thi ở các điểm, tránh sai sót. Thực hiện nghiêm khắc, có các giải pháp khác nhau không để thí sinh mang thiết bị công nghệ cao vào phòng thi. Đặc biệt là kiểm tra giám sát, thanh tra trước, trong và sau kỳ thi; truyền thông cần đầy đủ, kịp thời.

Phó thủ tướng cũng yêu cầu Bộ GD&ĐT và các Bộ, ngành phối hợp chặt chẽ để cùng với địa phương đảm bảo an toàn về mọi phương diện; ứng phó với các tình huống bất thường xảy ra. Đồng thời tạo điều kiện thuận lợi nhất trong khả năng có thể để hỗ trợ cho thí sinh tham gia Kỳ thi an toàn.

Tác giả: Hưng Anh

Nguồn tin: baodautu.vn